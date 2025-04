Noventa – Conclusi i lavori al Tennis Club. Messo in sicurezza il campo n°3

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

Il Comune di Noventa Vicentina ha avviato e concluso un intervento di messa in sicurezza della struttura di copertura del campo n.3 del Tennis Club, sito in via Broli.

L’intervento si è reso necessario a seguito di una segnalazione da parte del Tennis Club, gestore dell’impianto sportivo, ed è stato realizzato con risorse interamente comunali. L’importo complessivo dei lavori è di 78mila euro.

I lavori hanno riguardato sia la linea interna della struttura che la copertura esterna, con l’obiettivo di garantire piena funzionalità e sicurezza per gli utenti.

A darne comunicazione è il sindaco Mattia Veronese, che sottolinea come si tratti di “un ulteriore e importante intervento di manutenzione e riqualificazione del patrimonio edilizio sportivo comunale”.