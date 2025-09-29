BASSO VICENTINO - AREA BERICAFOOD & DRINKSTREET TG
29 Settembre 2025 - 11.12

NOVENTA CELEBRA L’AUTUNNO CON 38a MOSTRA DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI AUTUNNALI DELL’AREA BERICA

Elisa Santucci
A Noventa Vicentina, nella seconda domenica di ottobre, ritorna la Mostra dei Prodotti Agroalimentari Autunnali dell’Area Berica, giunta quest’anno alla sua 38ª edizione. Il ricco cartellone di eventi prende il via già dal 7 ottobre, offrendo un viaggio tra cultura, tradizione e storia del territorio, con particolare attenzione al legame tra Noventa e la Battaglia di Lepanto. Il momento clou nel weekend del 12 ottobre. Di Elisa Santucci.

Informazioni al seguente link

https://www.comune.noventa-vicentina.vi.it/Guidaalpaese?IDDettaglio=57490

