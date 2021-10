“Non si passa senza Green Pass” – Falsi cartelli del Comune a Verona

E’ lo stesso sindaco di Verona Federico Sboarina a denunciare l’accaduto su Facebook: “Questa sera sono stati affissi in molte zone della città questi cartelli. Sono assolutamente falsi e privi di fondamento. Saranno fatti gli opportuni accertamenti per individuare i responsabili di questa grave azione. Chiedo a tutti di condividere”. Questo dopo che dozzine di cartelli sono stati affissi a Verona nella notte di giovedì. I malintenzionati avvertivano che l’accesso al centro storico tramite i ponti necessitava del Green Pass. Al vaglio le immagini di videosorveglianza del centro per identificare gli autori