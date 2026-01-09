CRONACAVICENZA e PROVINCIA
9 Gennaio 2026 - 9.39

Neve su Vicenza città e provincia: fiocchi dal mattino, evento sempre più raro

REDAZIONE
La neve è tornata a farsi vedere su Vicenza città e su diverse aree della provincia, un evento ormai sempre più raro alle quote di pianura. I primi fiocchi hanno iniziato a cadere intorno alle 9 del mattino: una precipitazione per ora debole, ma sufficiente in alcuni punti a imbiancare tetti, prati e superfici fredde. Niente di paragonabile, per ora, alle nevicate viste fino a qualche anno fa da chi ha più di 30 anni.

Durante la notte le temperature sono scese abbondantemente sotto lo zero, creando le condizioni favorevoli all’attecchimento della neve soprattutto nelle zone meno esposte e nelle aree interne della provincia. L’intero Veneto è interessato da una massa d’aria fredda di origine continentale, che ha riportato valori tipicamente invernali dopo un lungo periodo caratterizzato da stagioni più miti.

Al momento non si segnalano criticità particolari, ma l’attenzione resta alta soprattutto per la possibile formazione di ghiaccio sulle strade, favorita dalle temperature rigide e dall’umidità residua. L’episodio conferma il carattere sempre più eccezionale delle nevicate in pianura, trasformate ormai in eventi degni di nota anche quando di modesta intensità.

