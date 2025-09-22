Nel weekend Tonezza accende i colori dell’autunno con la Festa d’Autunno

Sabato 27 e domenica 28 settembre 2025 Tonezza del Cimone si prepara a celebrare l’autunno con la tradizionale “Festa d’Autunno”, due giorni dedicati a sapori, musica, tradizioni e natura. L’evento, facilmente raggiungibile da tutte le province venete, trasforma il centro del paese in un tripudio di colori, profumi e atmosfere tipiche di montagna.

Il programma della festa propone un’ampia offerta gastronomica: dalla Patona Tonezzana con formaggio di malga e soppressa vicentina, agli arrosticini, i panini onti, la pizza di montagna “Spitz-a” a cura della Pizzeria Catello di Vigardolo e il cervo con polenta, accompagnati da birra, vino e prosecco.

Oltre al gusto, grande spazio alle tradizioni: oltre 60 espositori proporranno artigianato e prodotti locali, saranno presenti dimostrazioni di antichi mestieri e un corteo in costumi tradizionali e d’epoca. Per i più piccoli e le famiglie, l’evento offre giochi di una volta, laboratori, un’area bimbi, una parete di arrampicata, falchi e la “Vecchia Fattoria” con animali da cortile.

Gli appassionati di natura e avventura potranno partecipare a passeggiate guidate per ammirare i colori dell’autunno e scoprire miti e leggende del territorio. La festa sarà inoltre accompagnata dalla musica: domenica 28 settembre, presso il primo piano del Centro Congressi ORE, si esibirà il gruppo Vallincantà, che con chitarre e fisarmoniche propone canti sulle radici, l’emigrazione e la memoria delle comunità pedemontane, creando un’atmosfera incantata lungo la Via del Centro.

Convivialità, tradizioni, musica e natura rendono la Festa d’Autunno un’occasione unica per vivere Tonezza del Cimone in tutta la sua autenticità, un evento da non perdere nel cuore del Vicentino.