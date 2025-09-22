EVENTIPROVINCIA Vicenza
22 Settembre 2025 - 11.53

Nel weekend Tonezza accende i colori dell’autunno con la Festa d’Autunno

REDAZIONE
ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO: CLICCA QUI

Sabato 27 e domenica 28 settembre 2025 Tonezza del Cimone si prepara a celebrare l’autunno con la tradizionale “Festa d’Autunno”, due giorni dedicati a sapori, musica, tradizioni e natura. L’evento, facilmente raggiungibile da tutte le province venete, trasforma il centro del paese in un tripudio di colori, profumi e atmosfere tipiche di montagna.

Il programma della festa propone un’ampia offerta gastronomica: dalla Patona Tonezzana con formaggio di malga e soppressa vicentina, agli arrosticini, i panini onti, la pizza di montagna “Spitz-a” a cura della Pizzeria Catello di Vigardolo e il cervo con polenta, accompagnati da birra, vino e prosecco.

Oltre al gusto, grande spazio alle tradizioni: oltre 60 espositori proporranno artigianato e prodotti locali, saranno presenti dimostrazioni di antichi mestieri e un corteo in costumi tradizionali e d’epoca. Per i più piccoli e le famiglie, l’evento offre giochi di una volta, laboratori, un’area bimbi, una parete di arrampicata, falchi e la “Vecchia Fattoria” con animali da cortile.

Gli appassionati di natura e avventura potranno partecipare a passeggiate guidate per ammirare i colori dell’autunno e scoprire miti e leggende del territorio. La festa sarà inoltre accompagnata dalla musica: domenica 28 settembre, presso il primo piano del Centro Congressi ORE, si esibirà il gruppo Vallincantà, che con chitarre e fisarmoniche propone canti sulle radici, l’emigrazione e la memoria delle comunità pedemontane, creando un’atmosfera incantata lungo la Via del Centro.

Convivialità, tradizioni, musica e natura rendono la Festa d’Autunno un’occasione unica per vivere Tonezza del Cimone in tutta la sua autenticità, un evento da non perdere nel cuore del Vicentino.

Leggi anche

IN PRIMO PIANO

In evidenza

Potrebbe interessarti anche:

IL GRAFFIO

News Aziende

CINEMA - SERIE TV

METEO

Erotico Vicentino

Nel weekend Tonezza accende i colori dell’autunno con la Festa d’Autunno | TViWeb Nel weekend Tonezza accende i colori dell’autunno con la Festa d’Autunno | TViWeb

Testata Street Tg Autorizzazione: Tribunale Di Vicenza N. 1286 Del 24 Aprile 2013

Luca Faietti Direttore Fondatore ed Editoriale - Arrigo Abalti Fondatore - Direttore Commerciale e Sviluppo - Paolo Usinabia Direttore Responsabile

Copyright © 2025 Tviweb. All Rights Reserved | Tviweb S.R.L. P.Iva E C.F. 03816530244 - Sede Legale: Brendola - Via Monte Grappa, 10

Concessionaria pubblicità Rasotto Sas

Credits - Privacy Policy