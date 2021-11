NASCONO I “GIOVANI DI LONIGO”, NUOVA VESTE DELLA CONSULTA GIOVANILE DELLA CITTÀ

Il progetto della Consulta giovanile di Lonigo apre nuovamente i battenti in una diversa versione. Ne parla la responsabile Benedetta Loro nel servizio di Paolo Usinabia.

——–

Era fin dall’inizio volontà dell’Amministrazione comunale dare la possibilità di creare un gruppo giovanile di lavoro con cui collaborare. E così è stato: sono nati i “Giovani di Lonigo”, gruppo apolitico e apartitico di ragazzi che hanno scelto questo nuovo nome, semplice e diretto, per essere più identificativi sul territorio comunale. “Obiettivo del gruppo – spiega Benedetta Loro, consigliere comunale – è quello di offrire ai ragazzi della zona attività sia ludiche che culturali e sportive: aperitivi musicali, serate informative su temi attuali, orientamento all’università e al mondo del lavoro, gite fuori porta, piccoli concerti ma anche collaborazione con le associazioni della città per fornire loro un supporto pratico e gettare anche le basi per un ricambio associativo”. Creare aggregazione ed amicizie e contemporaneamente fornire ai coetanei opportunità di formazione e divertimento, al momento lacunose, è l’idea che ci muove i Giovani di Lonigo.

La formazione giovanile è all’opera già da qualche mese con un gruppo appassionato di ragazze e ragazzi dalle diverse propensioni e interessi, coadiuvati in questa prima fase proprio dalla consigliera comunale Loro, che fa da intermediario tra la neo Consulta e l’Assessore alle politiche giovanili Andrea Castello e l’amministrazione tutta. “Proprio nei mesi scorsi abbiamo già iniziato a proporre alcune attività – racconta Loro – pur con tutte le limitazioni legate all’emergenza sanitaria, abbiamo puntato fin da subito sull’organizzazione delle passeggiate ecologiche, camminate della domenica mattina in cui strada facendo si raccolgono rifiuti nelle zone più critiche del Comune, come argini, Ippodromo e parchi giochi, e abbiamo garantito il nostro supporto e presenza durante iniziative e manifestazioni”.

I Giovani di Lonigo continuano a trovarsi ogni settimana per gestire le pagine social e mettere a punto nuove proposte e sono alla ricerca di ragazzi tra i 16 e i 30 anni che vogliano dare una mano: per le leonicene e i leoniceni interessati a conoscerli, il gruppo si incontra tutti i mercoledì fino a Natale presso le Barchesse di Villa Mugna a partire dalle ore 21.

“La formula dai giovani per i giovani – conclude Loro – è la più vincente, perchè solo noi ragazzi sappiamo cosa vogliamo per divertirci e di cosa abbiamo bisogno per poter vivere di più Lonigo. Quindi, parola d’ordine: mettersi in gioco in prima persona, perchè una città fresca e interessante non si costruisce da sola ma con l’entusiasmo dei suoi giovani protagonisti!”.