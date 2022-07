Mostra del Cinema di Venezia, il Festival più Antico al mondo￼￼

La Mostra del Cinema di Venezia è un evento veneziano, unico al mondo: per la prima volta, in una città speciale e a grande vocazione artistica, si richiamavano artisti cinematografici da tutto il mondo, in una sfavillante e spettacolare cornice, e tutti potevano partecipare alle proiezioni delle prime opere cinematografiche. Il coinvolgimento del pubblico non era solo ludico e ricreativo, ma addirittura ha assegnato dei premi, come nella prima edizione.

Pochi sanno che la Mostra del cinema di Venezia è in realtà una “costola” della celebre e antica Biennale di Venezia. Quando l’arte cinematografica si è imposta come “ottava arte”, gli organizzatori della Biennale hanno pensato di dedicare a questa nuova arte “tecnologica” un evento dedicato.

Il vero nome del festival cinematografico è “Mostra internazionale d’arte cinematografica“: è stato inaugurato nel 1932, con una prima edizione spettacolare tenuta nel magnifico Hotel Excelsior, sull’isola del Lido. La manifestazione era stata voluta da eminenti personalità politiche e culturali dell’epoca ed ebbe il pieno appoggio del regime fascista, che vedeva nel cinema una tecnologia molto interessante ai fini propagandistici.

La mostra del cinema è stata una rassegna unica nel suo genere, poiché era stata promossa con fini artistici ed educativi, raccogliendo le produzioni di artisti di tutto il mondo, a differenza degli Academy Awards (i celebri Oscar) che sono una premiazione che però non include il coinvolgente aspetti di “esposizione” delle opere cinematografiche. La prima edizione raccoglie già film molto famosi, come il primo Frankenstein, e vede la partecipazione di grandi stelle come Greta Garbo e Clark Gable.

Il primo film ad essere proiettato, il 6 agosto 1932, fu Il Dottor Jekyll (titolo originale: Dr. Jekyll and Mr. Hide). Dopo due anni, nel 1934, si svolge la seconda edizione della Mostra del cinema, che ancora è legata alla Biennale d’Arte. Nonostante i premi continuino a non essere strutturati come oggi, viene introdotta la Coppa Mussolini, per il miglior film italiano e straniero. Negli anni a seguire i premi si differenzieranno e cambieranno, ne spariranno e ne arriveranno di nuovi.

Sarà solo nel 1949 che si arriverà al Leone d’oro dei nostri giorni: dopo la guerra e dopo una serie edizioni (1940, 1941 e 1942) considerate “mai avvenute” poiché si sono tenute lontano da Venezia e con fortissime influenze fasciste, la Mostra torna “a casa” e il premio ufficiale diventa il “Leone di San Marco per il miglior film”.

Attualmente i premi assegnati al termine della Mostra del Cinema di Venezia sono:

Leone d’Oro

Leone d’Argento

Premio speciale per la regia (istituito nel 1990)

Gran premio della giuria (istituito nel 1951)

Premio speciale della giuria (istituito nel 2013)

Coppa Volpi per la miglior interpretazione maschile (istituita nel 1934)

Coppa Volpi per la miglior interpretazione femminile (istituita nel 1934)

Premio Osella

Premio Marcello Mastroianni (istituito nel 1998)

I premi speciali sono: