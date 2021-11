Montorso Vicentino: Nuova casa dell’acqua di Acque Del Chiampo

Inaugurata in questi giorni la seconda casa dell’acqua di Montorso Vicentino installata a cura di Acque del Chiampo in via Cristofari. Si tratta di un’installazione inserita nell’ambito di un più ampio progetto della società di Via Ferraretta che ha completamente rinnovato e potenziato questo servizio che copre tutti i dieci comuni azionisti di Acque del Chiampo. Alla piccola cerimonia che ha visto la partecipazione di alcune classi della locale scuola elementare a cui sono state regalate le borracce realizzate dall’Azienda, hanno partecipato il Sindaco Diego Zaffari accompagnato dall’assessore all’Istruzione Chiara Dal Ben, il vicepresidente di Acque del Chiampo, Guglielmo Dal Ceredo e il Direttore Generale, Andrea Chiorboli.

“Oggi è come fare un salto indietro nel tempo, quando i nostri nonni si recavano a prendere l’acqua con contenitori che riutilizzavano le volte successive” – commenta il Sindaco, Diego Zaffari – “Una sorta di green economy ante litteram, che oggi riscopriamo grazie a questa casetta dell’acqua. È la seconda in paese, dopo quella installata accanto alla palestra: serve una zona residenziale abitata soprattutto da famiglie giovani, che sappiamo essere più attente alle questioni ambientali”.

“Questa installazione, come le altre, è un presidio per la salute dei cittadini perché si tratta di una struttura che contiene i filtri a carbone attivo, consentendo la purificazione da eventuali presenze di Pfas, serve sia acqua gasata che naturale e risponde alle forme di pagamento più innovative con la tessera apposita ma anche con il circuito Satispay” ha aggiunto il Direttore Generale di Acque del Chiampo, Andrea Chiorboli, -“un servizio molto gradito ai nostri sindaci ed ai loro concittadini rinnovato e potenziato”

“Un altro passo avanti nella realizzazione del progetto Pfas Zero a cui lavoriamo da tempo” – conclude il Vice Presidente di Acque del Chiampo, Guglielmo Dal Ceredo – “in un territorio che reagisce alle nuove emergenze ed assicura una visione chiara del futuro”