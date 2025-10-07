Montorso Vicentino avrà il suo primo asilo nido comunale

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

Montorso Vicentino si prepara ad accogliere il suo primo asilo nido comunale, un progetto atteso e strategico per la comunità, finanziato nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Missione 4 “Istruzione e Ricerca”, Componente 1 “Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università”.

Il nuovo nido, che potrà ospitare fino a 20 bambini, sorgerà in via 4 Settembre, accanto agli impianti sportivi e alla scuola secondaria di primo grado, e sarà realizzato grazie a un finanziamento di 480.000 euro ottenuto dal Comune a seguito dell’Avviso pubblico del Ministero dell’Istruzione e del Merito del 17 marzo 2025, dedicato alla costruzione di nuove strutture per la fascia 0-2 anni.

Il progetto, curato dalla società di ingegneria Elixea S.r.l. di Vicenza, prevede la costruzione di una struttura moderna, funzionale e sicura, concepita per accogliere i più piccoli in un ambiente sereno e stimolante.

L’edificio, di circa 208 metri quadrati, comprenderà spazi per i lattanti, dormitori, un refettorio, aree per il gioco libero e locali destinati al personale educativo e amministrativo.

La Ditta Patavina S.r.l. di Abano Terme (PD) si è aggiudicata l’esecuzione dei lavori per un importo pari a 339.963,35 euro, oltre oneri di sicurezza e IVA.

L’asilo sarà dotato di un sistema impiantistico “tutt’aria” per garantire riscaldamento, raffrescamento e ventilazione meccanica controllata, assicurando comfort e salubrità degli ambienti interni.

Particolare attenzione è stata dedicata all’isolamento acustico, alla qualità dei materiali costruttivi e al benessere del personale e dei bambini.

Secondo la convenzione PNRR, il cronoprogramma prevede l’avvio del cantiere entro il 31 ottobre 2025, la conclusione dei lavori entro il 31 marzo 2026 e il collaudo finale entro il 30 giugno 2026

“Questo progetto rappresenta un passo fondamentale per il futuro e lo sviluppo di Montorso Vicentino – dichiara il sindaco Emma Baron –. Finalmente anche il nostro Comune potrà offrire un servizio educativo di qualità fin dai primi anni di vita, attirando famiglie giovani e favorendo la conciliazione tra tempi di lavoro e di cura. È un investimento concreto sulle nuove generazioni, realizzato grazie all’impegno dell’amministrazione, che lo aveva inserito nel proprio programma elettorale, e al supporto del PNRR. Con l’apertura del nuovo asilo nido, Montorso Vicentino potrà rispondere a un bisogno sentito da molte famiglie, arricchendo l’offerta di servizi educativi e contribuendo a rendere il paese sempre più a misura di bambino e di famiglia”.