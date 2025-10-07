Montorso Vicentino avrà il suo primo asilo nido comunale
Montorso Vicentino si prepara ad accogliere il suo primo asilo nido comunale, un progetto atteso e strategico per la comunità, finanziato nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Missione 4 “Istruzione e Ricerca”, Componente 1 “Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università”.
Il nuovo nido, che potrà ospitare fino a 20 bambini, sorgerà in via 4 Settembre, accanto agli impianti sportivi e alla scuola secondaria di primo grado, e sarà realizzato grazie a un finanziamento di 480.000 euro ottenuto dal Comune a seguito dell’Avviso pubblico del Ministero dell’Istruzione e del Merito del 17 marzo 2025, dedicato alla costruzione di nuove strutture per la fascia 0-2 anni.
Il progetto, curato dalla società di ingegneria Elixea S.r.l. di Vicenza, prevede la costruzione di una struttura moderna, funzionale e sicura, concepita per accogliere i più piccoli in un ambiente sereno e stimolante.
L’edificio, di circa 208 metri quadrati, comprenderà spazi per i lattanti, dormitori, un refettorio, aree per il gioco libero e locali destinati al personale educativo e amministrativo.
La Ditta Patavina S.r.l. di Abano Terme (PD) si è aggiudicata l’esecuzione dei lavori per un importo pari a 339.963,35 euro, oltre oneri di sicurezza e IVA.
L’asilo sarà dotato di un sistema impiantistico “tutt’aria” per garantire riscaldamento, raffrescamento e ventilazione meccanica controllata, assicurando comfort e salubrità degli ambienti interni.
Particolare attenzione è stata dedicata all’isolamento acustico, alla qualità dei materiali costruttivi e al benessere del personale e dei bambini.
Secondo la convenzione PNRR, il cronoprogramma prevede l’avvio del cantiere entro il 31 ottobre 2025, la conclusione dei lavori entro il 31 marzo 2026 e il collaudo finale entro il 30 giugno 2026
“Questo progetto rappresenta un passo fondamentale per il futuro e lo sviluppo di Montorso Vicentino – dichiara il sindaco Emma Baron –. Finalmente anche il nostro Comune potrà offrire un servizio educativo di qualità fin dai primi anni di vita, attirando famiglie giovani e favorendo la conciliazione tra tempi di lavoro e di cura. È un investimento concreto sulle nuove generazioni, realizzato grazie all’impegno dell’amministrazione, che lo aveva inserito nel proprio programma elettorale, e al supporto del PNRR. Con l’apertura del nuovo asilo nido, Montorso Vicentino potrà rispondere a un bisogno sentito da molte famiglie, arricchendo l’offerta di servizi educativi e contribuendo a rendere il paese sempre più a misura di bambino e di famiglia”.