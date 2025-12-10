Montecchio – Uomo fermato con auto irregolare e patente revocata: oltre 8 mila euro di multe

Controlli mirati della Polizia Locale dei Castelli hanno portato, sabato 6 dicembre, a un maxi-accertamento in viale Milano a Montecchio Maggiore. Nel tardo pomeriggio una pattuglia ha fermato una Volkswagen Polo che, già al primo controllo, è risultata circolare senza revisione. Gli approfondimenti successivi hanno però rivelato un quadro ben più grave.

Il conducente, K.V., 41 anni, cittadino indiano residente a San Bonifacio, stava viaggiando con la patente ritirata e al volante di un’auto sottoposta sia a fermo amministrativo che fiscale. Una serie di violazioni pesanti che hanno fatto scattare sanzioni amministrative complessive per oltre ottomila euro.

Gli agenti hanno inoltre proceduto alla confisca del veicolo e alla revoca della patente, come previsto dalla normativa in casi di reiterata e grave irregolarità.

«Questo intervento conferma la costanza e la capillarità dei controlli sulle nostre strade», commenta il sindaco di Montecchio Maggiore, Silvio Parise. «Non si tratta di repressione, ma di prevenzione: rispettare le regole significa tutelare la sicurezza di tutti gli utenti della strada».