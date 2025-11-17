Vicenza – Ragazza terrorizzata in palestra: nordafricano si infila dal controsoffitto nello spogliatoio delle donne, poi la segue

Una ragazza vicentina di 26 anni ha denunciato ai carabinieri di essere stata seguita e filmata all’interno di una palestra 24 ore situata in strada Padana Superiore a Vicenza, nella notte tra mercoledì e giovedì scorso.

Secondo quanto raccontato dai militari, la giovane stava allenandosi nella sala pesi intorno a mezzanotte in una palestra aperta 24 ore. Quello era l’unico momento in cui poteva allenarsi e rilassarsi un po’ dopo il turno di lavoro. La giovane ha però notato due uomini nordafricani, clienti della palestra, che la osservavano in modo insistente. A un certo punto, uno di loro avrebbe iniziato a filmarla.

Spaventata, la ragazza si è diretta negli spogliatoi: mentre sistemava le sue cose, ha visto un quadro del controsoffitto muoversi e aprirsi, e da lì spuntare due mani. La giovane ha riconosciuto l’uomo che la stava osservando in precedenza e, terrorizzata, è fuggita verso la sua auto. Secondo la testimonianza, l’uomo l’ha seguita anche all’esterno della palestra, ma fortunatamente è riuscita a dileguarsi, denunciando poi quanto accaduto ai carabinieri.

La denunciante ci ha riferito che potrebbe non trattarsi di un episodio isolato e ha espresso timore per altre ragazze potenzialmente filmate.