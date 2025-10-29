CRONACAOVEST VICENTINOPROVINCIA Vicenza
29 Ottobre 2025 - 19.22

Montecchio Maggiore – Bambino investito sulle strisce mentre attraversa con la madre

REDAZIONE
Paura nel tardo pomeriggio di oggi, mercoledì 29 ottobre 2025, a Montecchio Maggiore. Poco prima delle 17, un bambino è stato investito da un’auto mentre attraversava sulle strisce pedonali in via Lorenzoni, nei pressi dell’incrocio con via Duomo.

Secondo i rilievi della Polizia Locale dei Castelli, il piccolo, che si trovava con la madre e stava attraversando in direzione di piazza Marconi, sarebbe stato urtato da una Volkswagen condotta da una donna di 38 anni, residente a Vicenza.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del Suem 118, che hanno prestato le prime cure al bambino, poi trasportato all’ospedale San Bortolo di Vicenza con un codice di media gravità. Non sarebbe in pericolo di vita.

I rilievi dell’incidente e la gestione del traffico sono stati curati da una pattuglia della Polizia Locale dei Castelli.

