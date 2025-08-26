CRONACAPROVINCIA Vicenza
26 Agosto 2025 - 16.06

Montecchio, bici e motorini in fiamme nella notte

REDAZIONE
Questa notte, poco prima della mezzanotte di lunedì 25 agosto, i vigili del fuoco sono intervenuti a Montecchio Maggiore per un incendio che ha coinvolto alcune biciclette e motorini parcheggiati lungo la SR 11, all’altezza di via Trieste. Non si registrano feriti.

Sul posto sono accorse le squadre del distaccamento di Arzignano e della centrale di Vicenza, con sette uomini e tre mezzi tra cui un’autopompa serbatoio e un’autobotte. Le fiamme, divampate all’esterno di un edificio, sono state rapidamente circoscritte grazie all’impiego di schiumogeni estinguenti, evitando che si propagassero agli stabili vicini.

Dopo aver messo in sicurezza l’area, i vigili del fuoco hanno fatto rientro alle proprie sedi operative. Presenti anche i carabinieri di Montecchio Maggiore. Le cause dell’incendio sono al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco.

