Montebello Vicentino, scontro frontale lungo la SR 11: tre feriti

Montebello Vicentino (Vicenza) – Domenica 5 ottobre 2025, poco prima delle 21, un violento scontro frontale tra due auto si è verificato lungo la Strada Regionale 11, all’altezza del bacino di laminazione. Tre le persone rimaste ferite.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Arzignano, che hanno messo in sicurezza i veicoli e l’area dell’incidente. I feriti sono stati presi in carico dal personale sanitario del Suem 118.

Per permettere le operazioni di soccorso e i rilievi dei Carabinieri di Valdagno, la SR 11 è rimasta chiusa al traffico per circa due ore. Le operazioni si sono concluse intorno alle 23.