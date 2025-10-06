CRONACAOVEST VICENTINOPROVINCIA Vicenza
6 Ottobre 2025 - 9.32

Montebello Vicentino, scontro frontale lungo la SR 11: tre feriti

REDAZIONE
ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO: CLICCA QUI

Montebello Vicentino (Vicenza) – Domenica 5 ottobre 2025, poco prima delle 21, un violento scontro frontale tra due auto si è verificato lungo la Strada Regionale 11, all’altezza del bacino di laminazione. Tre le persone rimaste ferite.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Arzignano, che hanno messo in sicurezza i veicoli e l’area dell’incidente. I feriti sono stati presi in carico dal personale sanitario del Suem 118.

Per permettere le operazioni di soccorso e i rilievi dei Carabinieri di Valdagno, la SR 11 è rimasta chiusa al traffico per circa due ore. Le operazioni si sono concluse intorno alle 23.

Leggi anche

IN PRIMO PIANO

In evidenza

Potrebbe interessarti anche:

IL GRAFFIO

News Aziende

CINEMA - SERIE TV

METEO

Erotico Vicentino

Montebello Vicentino, scontro frontale lungo la SR 11: tre feriti | TViWeb Montebello Vicentino, scontro frontale lungo la SR 11: tre feriti | TViWeb

Testata Street Tg Autorizzazione: Tribunale Di Vicenza N. 1286 Del 24 Aprile 2013

Luca Faietti Direttore Fondatore ed Editoriale - Arrigo Abalti Fondatore - Direttore Commerciale e Sviluppo - Paolo Usinabia Direttore Responsabile

Copyright © 2025 Tviweb. All Rights Reserved | Tviweb S.R.L. P.Iva E C.F. 03816530244 - Sede Legale: Brendola - Via Monte Grappa, 10

Concessionaria pubblicità Rasotto Sas

Credits - Privacy Policy