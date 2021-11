Montebello: investito da un auto, muore 87enne

Tragica morte ieri a Montebello: un uomo di 87 anni, Giuseppe Lovato, poco dopo le 16, è morto dopo essere stato travolto da un’auto mentre attraversa la strada. L’anziano, uscito probabilmente per una passeggiata, è stato investito all’altezza di via Muzzi, poco distante dalla stazione ferroviaria. La polizia locale sta ancora cercando di ricostruire la dinamica. Lo riporrta il Giornale di Vicenza.

A quanto è stato possibile stabilire, l’uomo stava attraversando la Regionale in un punto dove non ci sono strisce pedonali, cercando di raggiungere la pista ciclopedonale dall’altra parte della carreggiata. A metà strada, una Ford Ka, condotta da D.C., una donna di 33 anni di Sarego diretta a Gambellara, non avrebbe visto il pensionato se non all’ultimo momento, a causa del riverbero del sole, centrandolo in pieno. Il violento urto ha sbalzato l’anziano a diversi metri di distanza; immediata la richiesta di soccorso al 118, ma i tentativi di salvare la vita all’uomo sono stati vani.

La donna è stata sottoposta all’alcoltest, risultando negativa, e l’auto è stata sequestrata.