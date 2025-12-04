Montebello – Fiamme in un appartamento (video)

Questa mattina, intorno alle 7.30, i Vigili del Fuoco del distaccamento di Arzignano sono intervenuti in via Pesa a Montebello per un incendio scoppiato all’interno di un appartamento situato al secondo piano di un condominio.

Le fiamme, che avevano già coinvolto buona parte dell’abitazione, sono state rapidamente circoscritte dalle squadre arrivate sul posto, supportate dai colleghi della Centrale con un’autobotte e un’autoscala. L’azione coordinata ha evitato che l’incendio si estendesse agli alloggi vicini, consentendo anche di mettere in sicurezza l’intera area.

Le operazioni di spegnimento e controllo si sono protratte per circa tre ore. Nessuna persona è rimasta ferita.