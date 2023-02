Mobilità elettrica a Vicenza – Arrivate 12 proposte da operatori economici

A seguito della pubblicazione dell’avviso di manifestazione di interesse. Celebron: “Ottima risposta del mercato per la città di Vicenza. A breve una diffusa rete a sostegno della e-mobility”

Si è chiuso lo scorso lunedì il termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse, da parte di operatori economici, per l’installazione e la gestione di stazioni di ricarica per i veicoli elettrici nella città di Vicenza.

“L’interesse dimostrato dal mercato – dichiara il vicesindaco con delega alla mobilità, Matteo Celebron – è andato ben oltre le aspettative. Sono infatti 12 le proposte avanzate per la città di Vicenza, con dotazioni importanti e tecnologicamente innovative”.

Le proposte, per le quali prende ora avvio la fase istruttoria e di analisi da parte degli uffici, porteranno all’individuazione di più operatori ai quali verranno dati in concessione per 10 anni gli stalli di sosta necessari alla realizzazione di una diffusa rete di punti di ricarica. La procedura e la collocazione degli impianti seguiranno quanto stabilito dal “Programma per la mobilità elettrica della Città di Vicenza”, recentemente approvato dalla giunta comunale e posto alla base della manifestazione di interesse.

“La transizione verso una mobilità sostenibile deve essere accompagnata anche da concrete azioni sul territorio – prosegue il vicesindaco -; bene ha fatto il legislatore a prevedere la gratuità della concessione, necessaria in questa fase di avvio del mercato dell’energia elettrica per autoveicoli. Vicenza sta investendo molto in termini di qualità e dotazioni per la sosta e la mobilità, verso una città moderna ed attrattiva e la risposta del mercato ci indica anche come l’offerta di energia elettrica per la ricarica di veicoli sarà anche concorrenziale”.

Le dotazioni di punti di ricarica, in esito alla manifestazione di interesse, si andranno ad aggiungere alle 6 colonnine (per 12 punti di ricarica) già presenti sul territorio, oltre alla dotazione in fase di implementazione da parte di AGSM-AIM e ai punti di ricarica offerti in gara da parte di GPS, per i parcheggi di competenza.