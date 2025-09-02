METEO
2 Settembre 2025 - 15.06

Meteo, temporali in diradamento. Allerta gialla fino a mezzanotte in tutta la regione, ad eccezione del Bellunese

REDAZIONE
ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO: CLICCA QUI
 
ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO
CLICCA QUI
Nel corso del pomeriggio odierno un nuovo aumento dell’instabilità sul Veneto porterà rovesci e temporali, in diradamento e attenuazione dalla serata; saranno ancora possibili locali fenomeni intensi specie tra Prealpi e pianura (forti rovesci, forti raffiche di vento, locali grandinate).In considerazione di queste previsioni, il Centro funzionale decentrato della Protezione civile del Veneto ha dichiarato la fase di attenzione (allerta gialla) per temporali su tutto il territorio regionale, eccetto per l’area VENE-A (Alto Piave), con validità dalle ore 14 di oggi alla mezzanotte di domani 3 settembre.Saranno possibili l’innesco di frane superficiali e colate rapide sui settori montani, pedemontani, collinari delle zone in allerta; l’innalzamento dei livelli della rete idrografica secondaria; il rigurgito dei sistemi di smaltimento delle acque piovane con allagamenti di locali interrati e/o sottopassi. In caso di temporali lo scenario sarà caratterizzato da fenomeni intensi e in rapida evoluzione. 

Leggi anche

IN PRIMO PIANO

In evidenza

Potrebbe interessarti anche:

IL GRAFFIO

News Aziende

CINEMA - SERIE TV

METEO

Erotico Vicentino

Meteo, temporali in diradamento. Allerta gialla fino a mezzanotte in tutta la regione, ad eccezione del Bellunese | TViWeb Meteo, temporali in diradamento. Allerta gialla fino a mezzanotte in tutta la regione, ad eccezione del Bellunese | TViWeb

Testata Street Tg Autorizzazione: Tribunale Di Vicenza N. 1286 Del 24 Aprile 2013

Luca Faietti Direttore Fondatore ed Editoriale - Arrigo Abalti Fondatore - Direttore Commerciale e Sviluppo - Paolo Usinabia Direttore Responsabile

Copyright © 2025 Tviweb. All Rights Reserved | Tviweb S.R.L. P.Iva E C.F. 03816530244 - Sede Legale: Brendola - Via Monte Grappa, 10

Concessionaria pubblicità Rasotto Sas

Credits - Privacy Policy