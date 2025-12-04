CRONACAVICENZA e PROVINCIA
4 Dicembre 2025 - 13.39

Maxi operazione contro traffico illecito di farmaci dopanti: indagini anche a Vicenza

REDAZIONE
ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO: CLICCA QUI

Questa mattina, 4 dicembre, i carabinieri hanno avviato una vasta operazione in gran parte delle province venete, tra cui anche Vicenza, nell’ambito di un’indagine su un traffico illecito di sostanze dopanti.

Gli interventi, coordinati dai Nas di Torino e Genova su disposizione della Procura di Savona, prevedono decine di perquisizioni distribuite su oltre quaranta province italiane, tra cui Verona, Padova, Treviso, Venezia e molte altre.

I provvedimenti riguardano principalmente persone legate al mondo del bodybuilding e mirano a smantellare reti di distribuzione illegale di farmaci dopanti. Le forze dell’ordine stanno procedendo anche al sequestro dei prodotti e operano con il supporto dei comandi territoriali e della Sezione Criptovalute del Comando Carabinieri Antisofisticazione Monetaria.

Leggi anche

IN PRIMO PIANO

In evidenza

Potrebbe interessarti anche:

IL GRAFFIO

News Aziende

CINEMA - SERIE TV

METEO

Erotico Vicentino

Maxi operazione contro traffico illecito di farmaci dopanti: indagini anche a Vicenza | TViWeb Maxi operazione contro traffico illecito di farmaci dopanti: indagini anche a Vicenza | TViWeb

Testata Street Tg Autorizzazione: Tribunale Di Vicenza N. 1286 Del 24 Aprile 2013

Luca Faietti Direttore Fondatore ed Editoriale - Arrigo Abalti Fondatore - Direttore Commerciale e Sviluppo - Paolo Usinabia Direttore Responsabile

Copyright © 2025 Tviweb. All Rights Reserved | Tviweb S.R.L. P.Iva E C.F. 03816530244 - Sede Legale: Brendola - Via Monte Grappa, 10

Concessionaria pubblicità Rasotto Sas

Credits - Privacy Policy