Maxi operazione contro traffico illecito di farmaci dopanti: indagini anche a Vicenza

Questa mattina, 4 dicembre, i carabinieri hanno avviato una vasta operazione in gran parte delle province venete, tra cui anche Vicenza, nell’ambito di un’indagine su un traffico illecito di sostanze dopanti.

Gli interventi, coordinati dai Nas di Torino e Genova su disposizione della Procura di Savona, prevedono decine di perquisizioni distribuite su oltre quaranta province italiane, tra cui Verona, Padova, Treviso, Venezia e molte altre.

I provvedimenti riguardano principalmente persone legate al mondo del bodybuilding e mirano a smantellare reti di distribuzione illegale di farmaci dopanti. Le forze dell’ordine stanno procedendo anche al sequestro dei prodotti e operano con il supporto dei comandi territoriali e della Sezione Criptovalute del Comando Carabinieri Antisofisticazione Monetaria.