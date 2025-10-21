Marostica celebra la tradizione: tornano l’Antica Fiera di SanSimeone e la Camminata tra gli Olivi

Torna a Marostica l’atteso appuntamento con l’Antica Fiera di San Simeone, in programma come da tradizione l’ultima domenica di ottobre: occasione che da secoli unisce devozione e convivialità nel segnodelle radici più autentiche del territorio.

La manifestazione, dedicata al Santo Patrono di Marostica, rappresenta anche un momento diringraziamento di fine stagione agricola, quando la comunità si ritrovava abitualmente per celebrare i fruttidella terra e il lavoro degli agricoltori.Mercatini dei prodotti tipici, laboratori, attività artigianali e culturali animeranno il centro cittadinoinsieme a moltissime associazioni del territorio in un’atmosfera di festa, accompagnando il suggestivo rito dellabenedizione dei frutti autunnali e dei trattori, tradizione che conserva intatto il suo valore simbolico e identitario.

Sabato 25 ottobre agli impianti sportivi di Valle San Floriano si potrà “Riscoprire l’Autunno” con passeggiata foliage e tappe esplorative dedicate ai bambini, per scoprire insieme i frutti e le curiosità della stagione autunnale. Un ricco e variegato programma di iniziative per coinvolgere famiglie e amanti della natura.

Nel pomeriggio verrà aperta al pubblico la “Spezieria di Prospero Alpini” in sala emeroteca della Biblioteca Civica, con una ricca esposizione di spezie e piante che potrà essere visitata anche nella giornata di domenica.

Domenica 26 ottobre il centro storico di Marostica e la sua Piazza Castello saranno il cuore pulsante di una giornata densa di eventi, capaci di abbracciare passato, presente e futuro in un suggestivo viaggio fra tradizione e valorizzazione del territorio. La mattina si aprirà con la sfilata dei trattori, la Santa Messa di ringraziamento e la benedizione dei mezzi agricoli.Poi si alzerà completamente il sipario sulla Fiera, già viva e palpitante con i banchi del mercatino di prodotti tipici, dando spazio al concorso “Zucca + Zucca” e alla celebre Tombola in Piazza, un momento di aggregazione e divertimento, capace da sempre di coinvolgere cittadini e visitatori in un grande gioco collettivo che conclude la manifestazione.

Durante la giornata saranno tanti gli angoli suggestivi capaci di attirare l’attenzione e l’interesse dei bambini, dei ragazzi e delle famiglie con l’esposizione di antichi mestieri del mondo rurale e la presenza di laboratori di disegno, stampa con il torchio, ceramica, creazione di biglietti decorativi e quilling. In Piazza Castello la Protezione Civile allestirà, come di consuetudine, uno stand con caldarroste e bevande.

Il fascino del Medioevo rivivrà anche attraverso le dimostrazioni dell’arte della falconeria nel cortile del Castello Superiore con, anche in questo caso, laboratori per coinvolgere i più piccoli.

Le atmosfere autunnali si respireranno anche grazie alla 16ª edizione della “Mostra dei funghi autunnali” che quest’anno verrà ospitata in Chiesetta San Marco.

La manifestazione conferma la capacità di Marostica di fare squadra per valorizzare le proprie eccellenzee in tutti i settori: dall’artigianato alla cultura, passando per l’enogastronomia e la varietà dell’offerta turistica. L’Associazione Pro Marostica, le Associazioni di categoria, artigiani, volontari, esercenti, artisti eristoratori collaborano attivamente con impegno e passione, contribuendo da anni alla riuscita di un eventocapace come pochi di unire territorio, città e attività produttive per dare lustro a tutto il comprensorio.

Un ruolo di primo piano in tal senso spetta proprio all’Associazione Pro Marostica, da sempre protagonista nell’organizzazione dell’Antica Fiera di San Simeone, che ogni anno propone un programma riccodi iniziative. Tra le tradizioni più attese del 2025, il gustoso spiedo d’oca, il risotto alla zucca e il tipico “Pane di San Simeone”: tutti simboli della gastronomia locale. L’Associazione Pro Marostica cura, inoltre, l’animazione del centro storico con spettacoli folkloristici,visite guidate al Castello e alle mura, contribuendo a creare un’atmosfera di festa autentica ecoinvolgente.

Domenica 26 ottobre la città vivrà una giornata ancora più ricca grazie alla concomitanza con la GiornataNazionale della Camminata tra gli Olivi, dedicata alla scoperta del paesaggio olivicolo e allavalorizzazione dell’ambiente. L’edizione di quest’anno sarà ispirata al tema della pace, con attività che invitano a riscoprire il legame tra natura, benessere e armonia interiore. A sugellare questo binomio, la scelta di proporre una serie di iniziative legate allo yoga, alla meditazione immersiva nella natura, alla respirazione e al rilassamento di mente e corpo per adulti e bambini. Tra gli appuntamenti anche passeggiate tra gli oliveti e la camminata che accompagnerà i partecipanti lungo il suggestivo sentiero 2E di Valle San Floriano.

Le passeggiate tra gli olivi autunnali, le attività naturalistiche, le iniziative di sensibilizzazione sul rispetto dellanatura e il turismo dell’olio offriranno l’occasione per conoscere da vicino la cultura, la storia e le tradizioni della produzione olivicola locale. Il programma prevede escursioni tra gli oliveti, degustazioni di olio e prodotti tipici, visite guidate e attività ludico-didattiche per grandi e piccoli, a testimonianza del forte legame tra territorio, sostenibilità e identità. In allegato: comunicato stampa con programma – immagini Antica Fiera di San Simeone

Informazioni:

Associazione Pro Marostica – Piazza Castello 1 – Marostica

t. 0424.72127 – info@marosticascacchi.it – www.marosticascacchi.it

Ufficio stampa Associazione Pro Marostica

Mabi Comunicazione – Mara Bisinella – t. 339.6783954 – mara.bisinella@mabicomunicazione.com