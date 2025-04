Maltempo nel Vicentino: crolla ponte a Valdagno (video). Bacchiglione sopra i 4 metri. Strade allagate, alberi caduti e colate di fango

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

Aggiornamento ore 00.30

Il livello del Bacchiglione a Ponte degli Angeli sale ormai da diverse ore e nell’ultima rilevazione era a 4,75 metri, mentre il livello del Retrone a Sant’Agostino è a 1,56 metri.

VALDAGNO (VI) – L’ondata di maltempo che da giorni interessa il Vicentino ha provocato oggi, giovedì 17 aprile, danni ingenti e disagi diffusi. L’evento più grave è avvenuto a Valdagno, dove in mattinata è crollato il Ponte Vecchio nella zona di Ponte dei Nori, in via Sette Martiri, tra via Fermi e via Terragli. La struttura ha ceduto improvvisamente, aprendo una voragine sulla sede stradale e causando l’immediato blocco della viabilità in tutta l’area.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell’ordine per mettere in sicurezza la zona e impedire l’accesso. Fortunatamente non si registrano feriti, ma i danni sono ingenti e la viabilità locale risulta completamente interrotta.

Il maltempo non dà tregua: la stazione Arpav di Sant’Agostino ha registrato 22 millimetri di pioggia solo nella giornata di oggi (dato aggiornato alle 18), che si sommano ai 22,6 millimetri caduti tra martedì e mercoledì. In alcune zone della provincia le precipitazioni sono state ancora più intense: oltre 150 millimetri a Valli del Pasubio, 115 a Recoaro. In serata, considerato il volume delle piogge, è stata disposta l’apertura del bacino di laminazione di Montebello.

Provincia: fango, alberi caduti e strade interrotte

Numerose le segnalazioni in provincia:

A Foza , un albero è crollato lungo la sede stradale.

, un albero è crollato lungo la sede stradale. A Montecchio e Arzignano , due pali della luce hanno iniziato a produrre scintille, ma senza cadere. Situazioni comunque messe in sicurezza dai vigili del fuoco.

e , due pali della luce hanno iniziato a produrre scintille, ma senza cadere. Situazioni comunque messe in sicurezza dai vigili del fuoco. Nel tardo pomeriggio, una colata di fango e sassi ha interrotto la Provinciale 99 che collega Recoaro a Campogrosso, riaperta solo da pochi giorni dopo la chiusura invernale. L’intervento di Vi.abilità ha permesso la riapertura dopo il ripristino.

Vicenza città: albero crolla a San Pio X

Nel capoluogo, poco dopo le 13, in via Giuriato (quartiere San Pio X), un grosso albero è crollato improvvisamente a causa delle raffiche di vento e della pioggia battente. La pianta, situata a bordo strada, si è abbattuta su un’area di sosta, urtando due auto parcheggiate. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito.

I vigili del fuoco sono intervenuti tempestivamente per la messa in sicurezza. I tecnici di Amcps hanno poi completato la bonifica, rimuovendo i detriti e potando, in via precauzionale, un secondo albero a rischio. L’area è stata transennata.

Cornedo, Trissino e Valdagno imbiancate dalla grandine

L’Ovest Vicentino è stato colpito anche dalla grandine: strade imbiancate a Cornedo e Trissino, con disagi alla circolazione. A Trissino, il sindaco Davide Faccio ha parlato di una «situazione critica», invitando i cittadini a non uscire di casa per nessun motivo.

In alcune zone, come in contrada Cracchi e lungo la SP246 ai Bonomini di Valdagno, l’acqua ha allagato la carreggiata a causa dell’incapacità del terreno, ormai saturo, di assorbire ulteriori piogge.

Decine di interventi dei vigili del fuoco

Fin dalle prime ore del mattino, numerose sono state le chiamate ai vigili del fuoco per allagamenti, alberi pericolanti e smottamenti. L’allerta resta alta nelle prossime ore, con la Protezione Civile che invita alla massima prudenza e a evitare spostamenti non necessari.