Maltempo: frana a Monteviale, evacuata abitazione

Monteviale, frana in via Callecurta: evacuata un’abitazione

MONTEVIALE (VI) – Momenti di paura nella serata di giovedì 28 agosto a Monteviale, dove una frana ha interessato un’abitazione in via Callecurta. L’allarme è scattato intorno alle 19: sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco di Vicenza con la prima partenza dalla centrale.

Constatata la gravità della situazione, i pompieri, insieme al personale del Suem, hanno provveduto all’evacuazione dei residenti, tra cui due persone invalide, e hanno valutato la possibilità di estendere lo sgombero anche alle case limitrofe.

Il movimento franoso ha inoltre danneggiato le tubature del gas, provocando una consistente perdita: si è reso quindi necessario l’intervento urgente dei tecnici del distributore di zona per la messa in sicurezza.

Sul posto anche i Carabinieri di Montecchio Maggiore e il sindaco di Monteviale, che hanno seguito da vicino le operazioni.