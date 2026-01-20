Malore improvviso in azienda a Sandrigo: 45enne rianimato e ricoverato in terapia intensiva

Malore in azienda nella mattinata di oggi, martedì 20 gennaio, all’interno di una ditta di via Camazzane 7 a Sandrigo, dove un uomo italiano di 45 anni è stato colto da un grave malore mentre si trovava in ufficio.

Secondo le prime informazioni, l’uomo avrebbe accusato un dolore epigastrico poco prima di perdere conoscenza, andando in arresto cardiaco. Immediata la richiesta di soccorsi: sul posto è intervenuto il personale sanitario che ha avviato le manovre di rianimazione.

L’intervento è stato particolarmente complesso: sono state necessarie quattro scariche di defibrillatore prima di riuscire a ripristinare l’attività cardiaca spontanea (ROSC). Il paziente è stato quindi trasportato in codice rosso e ricoverato in terapia intensiva.

Dell’accaduto sono stati informati anche lo Spisal e i Carabinieri per gli accertamenti di competenza. Ulteriori informazioni seguiranno nelle prossime ore.