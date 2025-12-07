Lumignano, freeclimber cade in parete: soccorso un 35enne di Arcugnano

Longare (VI), 7 dicembre 2025

Verso le 11.15 la Centrale operativa di Vicenza ha attivato il Soccorso alpino di Padova per un infortunio nella palestra di roccia di Lumignano. Un climber di 35 anni, originario di Arcugnano, è caduto per alcuni metri nei primi tiri di una via d’arrampicata in zona Vomere, dopo aver perso un appiglio e aver impattato contro la parete.

Gli amici lo hanno calato alla base della via, dove è arrivata una squadra composta da sette tecnici del Soccorso alpino. Il giovane presentava una probabile frattura alla caviglia: la gamba è stata immobilizzata e l’infortunato è stato sistemato in barella.

La squadra ha quindi proceduto a un calo verticale di quasi cento metri, attrezzando due tiri di corda per superare il tratto più ripido. Una volta raggiunto il sentiero sottostante, il 35enne è stato trasportato a spalla fino al punto d’incontro con l’ambulanza, che lo ha poi accompagnato all’ospedale di Vicenza.