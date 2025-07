Video – Sono in corso i lavori per la realizzazione del nuovo impianto di illuminazione presso lo stadio di via Pace. L’intervento, finanziato con fondi regionali e comunali per un totale di 87.000 euro, permetterà di migliorare la fruibilità della pista di atletica anche nelle ore serali, offrendo un servizio più efficiente ad atleti e associazioni sportive. Intervista al sindaco Filippo Negro