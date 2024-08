Luca Cortese fino a giugno 2024 sindaco di Sarcedo ha deciso di non ricandidarsi e ha scelto un’altra strada. Si è messo in cammino da Assisi a Roma con un obiettivo: sensibilizzare le persone per raccogliere fondi per l’oncologia di Santorso e per l’associazione Raggio di Sole. Di Elisa Santucci