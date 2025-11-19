L’Ovest Vicentino saluta Titta Fazio, storico attivista dell’ambiente e pioniere della battaglia contro i Pfas

La comunità ambientalista vicentina piange la scomparsa di Giovanni “Titta” Fazio, spentosi lunedì 17 novembre all’età di 87 anni. Figura di riferimento per l’impegno civile nel territorio, Fazio aveva fondato, insieme alla compagna di vita Donata Albiero, l’associazione Cillsa – Cittadini per la legalità, il lavoro, la salute e l’ambiente – divenuta nel tempo uno dei principali punti di riferimento dell’Ovest Vicentino sulle questioni ambientali.

Cillsa, nata nel 2012, fu determinante nelle battaglie contro il progetto di un gassificatore nell’area industriale di Arzignano e, negli anni successivi, si dedicò con crescente determinazione al tema dell’inquinamento da sostanze perfluoroalchiliche. Sempre su impulso dell’associazione nacque anche “Ecofesta in Arzignano”, manifestazione oggi giunta alla quarta edizione.

Il mondo dell’ambientalismo ha espresso profondo cordoglio per la perdita di un protagonista considerato da molti un punto fermo nella lunga mobilitazione contro i Pfas.

Cordoglio anche dal fronte politico. «Ci ha lasciati un uomo straordinario, medico e attivista instancabile, che ha saputo unire rigore scientifico e passione civile nella battaglia contro i Pfas», ha affermato l’eurodeputata Cristina Guarda (Verdi–AVS).

Il sindaco di Arzignano, Alessia Bevilacqua, assieme all’assessore Enrico Marcigaglia, ha scritto un lungo post di condoglianze sui social: «Ci sono persone che, nel loro cammino, non cercano riconoscimenti né applausi, ma seguono con coerenza e coraggio l’orizzonte dei propri ideali.

Il dottor Giovanni “Titta” Fazio era una di queste anime rare.

​Un medico che non vedeva il suo ruolo come una professione, ma come una missione incrollabile. Un uomo che ha dedicato ogni giorno della sua vita, senza interesse personale e senza calcoli, a ciò che riteneva giusto: la tutela della salute e della dignità umana, la salvaguardia dell’ambiente e l’affermazione di una giustizia sociale davvero alla portata di tutti.

​La sua voce coraggiosa, e spesso fuori dal coro, era il frutto di una profonda riflessione, di un’etica salda e di un senso di responsabilità che travalicava sé stesso.

Titta Fazio aveva il dono di guardare avanti, non per sé, ma per le generazioni che sarebbero venute. Credeva davvero in un futuro migliore e ha speso la sua vita per piantare quei semi che oggi, forse, stanno pian piano maturando.

​Quando ci siamo conosciuti abbiamo capito che, pur partendo da posizioni diverse, stavamo camminando verso lo stesso orizzonte.

Dopo il confronto, la consapevolezza di condividere gli stessi sogni: un territorio più giusto, più sano, più umano.

Oggi se ne va un uomo esempio di integrità e di impegno civile, di instancabile testimonianza che la nostra Arzignano non dimenticherà.

​A chi resta, rimane il compito più difficile e più alto: trasformare la sua testimonianza in impegno quotidiano.

E ricordare che, come lui ci ha insegnato, gli ideali non sono un punto d’arrivo, ma la direzione stessa da seguire.

​Buon viaggio, dottore.

Continuerai ad essere un orizzonte per molti di noi.

Un grande abbraccio a Donata Albiero e a Cillsa Cillsa.

​Alessia Bevilacqua & Enrico Marcigaglia

L’assessore Zero Pfas del Comune di Arzignano, Giovanni Fracasso, ha aggiunto: “Giovanni Fazio ha dedicato la sua vita all’impegno, immaginando un futuro sostenibile e felice per tutti. Sono grato che le sue idee e le sue battaglie abbiano trovato spazio nelle linee guida dell’amministrazione di Arzignano, fino a culminare nella Festa Ambiente di quest’anno, che è stata un vero successo per format, partecipazione e contenuti”.