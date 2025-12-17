STREET TGVICENZA e PROVINCIA
LORENZO VIGOLO: UN CAMPIONE DEL MONDO A CASTELGOMBERTO!

Elisa Santucci - Paolo Usinabia
Lorenzo Vigolo, giovane talento di Castrobertense classe 2004, conquista la Medaglia d’Oro e il titolo di Campione del Mondo di Kickjitsu nei 78 kg. La finale, disputata al Cairo, in Egitto, ha visto Vigolo prevalere per sottomissione al secondo round sull’atleta della squadra russa, coronando una prestazione eccezionale che lo aveva già visto superare quarti di finale e semifinali.

A rendere ancora più prestigioso questo traguardo è il riconoscimento della International Shootboxe Federation (ISF), l’unico organismo al mondo abilitato a organizzare i Campionati Mondiali di Kickjitsu, specialità parte delle Mixed Martial Arts ma caratterizzata da regole più controllate e rigorose.

Nei 78 kg, Vigolo è oggi l’unico atleta al mondo a poter vantare il titolo di Campione del Mondo 2025 di Kickjitsu, un risultato storico per Castelgomberto e per lo sport italiano.

