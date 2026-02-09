Lonigo, tentativo di furto si trasforma in rapina: arrestato 35enne dai Carabinieri

LONIGO (VI) – Momenti di tensione nella serata del 6 febbraio 2026 al supermercato “Galassia” di via Circonvallazione. Intorno alle 17:30, B.B.R., cittadino marocchino classe 1990, residente anagraficamente a Lonigo ma senza fissa dimora e già noto alle forze dell’ordine, è stato sorpreso a rubare della merce dagli scaffali e a cercare di superare le casse senza pagare.

Quando il direttore del supermercato ha tentato di fermarlo e recuperare la refurtiva, l’uomo lo ha spintonato nel tentativo di guadagnare la fuga, trasformando il furto in una rapina impropria. Il direttore ha subito allertato il 112, restando nel frattempo sulle tracce del malvivente.

Grazie al tempestivo intervento della pattuglia dei Carabinieri di Lonigo, l’uomo è stato rintracciato e fermato nelle immediate vicinanze. Durante la perquisizione personale, i militari hanno recuperato l’intera refurtiva, composta da generi vari del valore complessivo di circa 110 euro, restituita immediatamente al legittimo proprietario.

Il Pubblico Ministero di turno ha disposto il trasferimento dell’arrestato nelle camere di sicurezza, in attesa del rito direttissimo previsto per la mattina successiva.