BASSO VICENTINO - AREA BERICACRONACAPROVINCIA Vicenza
7 Novembre 2025 - 17.05

Lonigo, incendio in un deposito attrezzi: lieve ustione per il proprietario (video)

REDAZIONE
ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO: CLICCA QUI

Alle 14:10 di oggi, 7 novembre, i Vigili del Fuoco sono intervenuti a Lonigo, in via Chiavica, per un incendio che ha coinvolto un deposito di attrezzi adiacente a un’abitazione.

Le squadre provenienti dai distaccamenti di Lonigo e Vicenza, con un’autopompa, un’autobotte e un totale di sette operatori, hanno lavorato per domare le fiamme che avevano avvolto materiale vario all’interno dell’annesso.

Il proprietario della casa, nel tentativo di spegnere il principio d’incendio, ha riportato ustioni lievi alle mani. È stato soccorso dal personale sanitario del SUEM 118.

Sul posto anche i Carabinieri per gli accertamenti di rito.

Leggi anche

IN PRIMO PIANO

In evidenza

Potrebbe interessarti anche:

IL GRAFFIO

News Aziende

CINEMA - SERIE TV

METEO

Erotico Vicentino

Lonigo, incendio in un deposito attrezzi: lieve ustione per il proprietario (video) | TViWeb Lonigo, incendio in un deposito attrezzi: lieve ustione per il proprietario (video) | TViWeb

Testata Street Tg Autorizzazione: Tribunale Di Vicenza N. 1286 Del 24 Aprile 2013

Luca Faietti Direttore Fondatore ed Editoriale - Arrigo Abalti Fondatore - Direttore Commerciale e Sviluppo - Paolo Usinabia Direttore Responsabile

Copyright © 2025 Tviweb. All Rights Reserved | Tviweb S.R.L. P.Iva E C.F. 03816530244 - Sede Legale: Brendola - Via Monte Grappa, 10

Concessionaria pubblicità Rasotto Sas

Credits - Privacy Policy