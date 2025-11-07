Lonigo, incendio in un deposito attrezzi: lieve ustione per il proprietario (video)

Alle 14:10 di oggi, 7 novembre, i Vigili del Fuoco sono intervenuti a Lonigo, in via Chiavica, per un incendio che ha coinvolto un deposito di attrezzi adiacente a un’abitazione.

Le squadre provenienti dai distaccamenti di Lonigo e Vicenza, con un’autopompa, un’autobotte e un totale di sette operatori, hanno lavorato per domare le fiamme che avevano avvolto materiale vario all’interno dell’annesso.

Il proprietario della casa, nel tentativo di spegnere il principio d’incendio, ha riportato ustioni lievi alle mani. È stato soccorso dal personale sanitario del SUEM 118.

Sul posto anche i Carabinieri per gli accertamenti di rito.