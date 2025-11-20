“Le Ribelli dell’Opera”: teatro e musica contro la violenza a Bertesina

BERTESINA (VI) – Un’occasione per unire l’arte della lirica a un messaggio sociale di grande attualità: Domenica 30 Novembre 2025, alle ore 17:00, il Teatrino di Bertesina ospiterà lo spettacolo “Le Ribelli dell’Opera”.

L’evento si presenta come “Teatro e musica contro la violenza…” e vede l’organizzazione e la collaborazione dell’Associazione Musicale Coro Arsamanda e AgsmAim.

Un Viaggio tra i Grandi Compositori

Lo spettacolo è un omaggio alle figure femminili protagoniste delle opere, attraverso le musiche dei maestri della lirica:

G. Donizetti

G. Verdi

W.A. Mozart

G. Puccini

R. Leoncavallo

A. Catalani

Il Cast Artistico

La drammaturgia, l’interpretazione e la regia teatrale sono curate da Edoardo Billato.

Sul palco, il pubblico potrà apprezzare le voci dei soprani Paola Burato e Anna Maria Di Filippo, accompagnate al pianoforte da Stefania Zanesco. Lo spettacolo si arricchisce anche della partecipazione di Maurizia Piva Silovich.

L’ingresso allo spettacolo è a offerta libera.