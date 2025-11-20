CULTURAEVENTIVICENZA e PROVINCIA
20 Novembre 2025 - 18.00

“Le Ribelli dell’Opera”: teatro e musica contro la violenza a Bertesina

REDAZIONE
ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO: CLICCA QUI

BERTESINA (VI) – Un’occasione per unire l’arte della lirica a un messaggio sociale di grande attualità: Domenica 30 Novembre 2025, alle ore 17:00, il Teatrino di Bertesina ospiterà lo spettacolo “Le Ribelli dell’Opera”.

L’evento si presenta come “Teatro e musica contro la violenza…” e vede l’organizzazione e la collaborazione dell’Associazione Musicale Coro Arsamanda e AgsmAim.

Un Viaggio tra i Grandi Compositori

Lo spettacolo è un omaggio alle figure femminili protagoniste delle opere, attraverso le musiche dei maestri della lirica:

  • G. Donizetti
  • G. Verdi
  • W.A. Mozart
  • G. Puccini
  • R. Leoncavallo
  • A. Catalani

Il Cast Artistico

La drammaturgia, l’interpretazione e la regia teatrale sono curate da Edoardo Billato.

Sul palco, il pubblico potrà apprezzare le voci dei soprani Paola Burato e Anna Maria Di Filippo, accompagnate al pianoforte da Stefania Zanesco. Lo spettacolo si arricchisce anche della partecipazione di Maurizia Piva Silovich.

L’ingresso allo spettacolo è a offerta libera.

Leggi anche

IN PRIMO PIANO

In evidenza

Potrebbe interessarti anche:

IL GRAFFIO

News Aziende

CINEMA - SERIE TV

METEO

Erotico Vicentino

"Le Ribelli dell'Opera": teatro e musica contro la violenza a Bertesina | TViWeb "Le Ribelli dell'Opera": teatro e musica contro la violenza a Bertesina | TViWeb

Testata Street Tg Autorizzazione: Tribunale Di Vicenza N. 1286 Del 24 Aprile 2013

Luca Faietti Direttore Fondatore ed Editoriale - Arrigo Abalti Fondatore - Direttore Commerciale e Sviluppo - Paolo Usinabia Direttore Responsabile

Copyright © 2025 Tviweb. All Rights Reserved | Tviweb S.R.L. P.Iva E C.F. 03816530244 - Sede Legale: Brendola - Via Monte Grappa, 10

Concessionaria pubblicità Rasotto Sas

Credits - Privacy Policy