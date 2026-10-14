“Le memorie della serenissima a Noventa Vicentina” l’evento si è svolto domenica 11 ottobre 2026 nella storica sala Paradiso di Villa Barbarigo, nell’ambito della 39ª Fiera autunnale dell’Area Berica.

I lavori sono stati introdotti dal vicesindaco Carlo Alberto Formaggio, il quale ha presentato i relatori Alberto Montagner presidente dell’Associazione “Veneto Nostro” e Domenico Interdonato giornalista, scrittore e vicepresidente nazionale dei giornalisti e comunicatori cattolici dell’UCSI. La relazione di Montagner è iniziata con la storia di Venezia fin dall’epoca Romana, con la “X Venetia et Histria” decima delle undici regioni in cui l’imperatore Augusto divise l’Italia, e si è conclusa il momento di maggiore splendore ottenuto dalla città lagunare dopo la vittoria contro gli ottomani nella battaglia di Lepanto. Il vicesindaco Formaggio,ha ricordato la nascita di Noventa Vicentina, raccontando diversi aneddoti e particolari che hanno catturato l’attenzione dei partecipanti, concludendo il suo percorso storico con Agostino Barbarigo, capitano della flotta veneziana caduto nella Battaglia di Lepanto nel 1571. Interdonato ha portato i saluti della città di Messina ed ha evidenziato i legami storici delle due città, ad iniziare dal porto naturale dello Stretto, luogo dove si riunì la flotta prima di dirigersi verso Lepanto e vincere la battaglia navale, che liberò i commerci veneziani e fermò le aspirazioni ottomane. L’intervento sì è concluso con la figura del capitano Umberto Masotto, che ancora oggi unisce le due città ad iniziare dal monumento dedicato al Masotto e ai suoi artiglieri da montagna siciliani. L’evento ha visto la partecipazione di un gruppo di circa 40 figuranti con abiti storici, i quali hanno simulato combattimenti curati dall’Associazione Culturale “Scaligeri APS”, a seguire la sfilata con il Doge e la sua corte, a cui hanno partecipato anche la “Compagnia d’Arme San Vitale” e “Veneto Nostro”. Il Sindaco Mattia Veronese si è detto soddisfatto per la larga partecipazione “Noventa è stata invasa fin dalle prime ore di domenica mattina da migliaia di visitatori, che si sono soffermati ad ammirare la Fiera autunnale dell’Area Berica, con oltre 150 espositori e un ricco programma dedicato all’agricoltura, alle tradizioni, ai mezzi d’epoca, alle rievocazioni storiche e ai prodotti del territorio. L’evento è servito a valorizzare le eccellenze, il lavoro e le tradizioni dell’Area Berica. Ringrazio i partecipanti e le tante autorità intervenute”.