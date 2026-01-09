La storica discoteca Nordest chiude dopo oltre 50 anni: “Grazie per aver ballato con noi”

Si chiude un pezzo importante della storia della notte e della musica. Con un lungo e sentito post pubblicato su Facebook, la Discoteca Nordest di Caldogno ha annunciato la cessazione definitiva dell’attività dopo più di cinquant’anni di serate, incontri ed emozioni. (foto da profilo FB della Discoteca Nordest)

Aperta nel 1974, la Nordest non è stata soltanto un locale da ballo, ma un vero punto di riferimento capace di attraversare epoche, mode e generazioni. Per decenni ha accompagnato migliaia di persone tra musica, luci e notti diventate ricordi indelebili, trasformandosi per molti in una seconda casa.

Nel messaggio di saluto, la proprietà sottolinea come la decisione di chiudere rappresenti “un altro capitolo importante” della storia del locale, senza cancellare nulla di quanto vissuto. Al contrario, quanto costruito in oltre mezzo secolo viene definito ancora più prezioso proprio perché concluso.

Un ringraziamento particolare è rivolto a tutti coloro che hanno contribuito a rendere il Nordest un’icona: dallo staff ai tecnici, dai baristi agli addetti alla sicurezza, fino agli organizzatori. Parole di riconoscenza anche per i dj e gli artisti che, nel corso degli anni, hanno dato un’anima sonora al locale, facendo vibrare le piste da ballo e segnando intere stagioni musicali.

Il pensiero più forte, però, è per il pubblico. Per chi è entrato una sola volta e per chi ha fatto del Nordest un appuntamento fisso della propria vita. “Senza di voi, nulla di tutto questo sarebbe stato possibile”, scrive la direzione, ribadendo che la vera eredità del locale vive nei ricordi, nei sorrisi e nelle canzoni che hanno accompagnato notti difficili da dimenticare.

Le porte del Nordest si chiudono, ma la sua storia resta. E continuerà a vivere nella memoria di chi, almeno una volta, ha ballato sotto quelle luci.