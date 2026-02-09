LA LUCE TRASFORMA OGNI PAURA: UNA MAGLIETTA PER PAVLE, IL BAMBINO VICENTINO CHE LOTTA OGNI GIORNO

“La luce trasforma ogni paura”, frase tratta da una canzone di Lorenzo Belluscio e i Mercanti di Perle, diventa lo slogan della Giornata Mondiale per la Vita e il cuore di un progetto solidale nato da un contest nazionale dedicato alla speranza. La frase vincitrice è stata stampata su una maglietta il cui ricavato netto sarà interamente devoluto alla famiglia di Pavle Gavrilovic, bambino di 8 anni di Vicenza, affetto da una grave disabilità motoria e bisognoso di cure mediche e fisioterapiche continue e specialistiche. Un’iniziativa che trasforma la musica e le parole in aiuto concreto, promossa dal progetto Ape Social Wear (www.apesocialweat.com), con l’obiettivo di sostenere Pavle e dare un significato tangibile alla Giornata Mondiale per la Vita.