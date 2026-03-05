La Fiamma paralimpica è arrivata in piazza San Marco

La Fiamma paralimpica ha fatto tappa ieri sera a Venezia, a due giorni dall’apertura dei 14/i Giochi Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026, nel segno della continuità tra Olimpiadi e Paralimpiadi e della convinzione che tutti gli atleti sono uguali.

La fiamma è partita da Cortina d’Ampezzo e dopo la tappa lagunare proseguirà il suo viaggio toccando domani Padova e venerdì arriverà a Verona, per la cerimonia di apertura dei Giochi, in Arena.Alle 19.15 il maestro di sci Peter Alfrieder ha fatto ingresso in piazza San Marco, raggiungendo sotto la Basilica la tedofora e cestista della Reyer, Matilda Villa, accendendole la fiamma.

L’atleta, scortata dagli steward, ha attraversato la piazza tra due ali di folla (più di 500 i presenti) fino al palco, collocato sotto il Museo Correr, dove ha acceso il braciere dei Giochi paralimpici. La fiamma ha attraversato il territorio comunale coinvolgendo Mestre e poi il centro cella città lagunare attraversando l’area portuale di San Basilio fino a piazza San Marco, portata in alternanza da 23 tedofori in un itinerario di grande suggestione che ha toccato alcuni dei luoghi più iconici della città.