Inseguimento all’alba tra Montecchio e Trissino: arrestati due giovani, uno guidava senza patente

All’alba di domenica 8 giugno 2025, un rocambolesco inseguimento ha attraversato le strade tra Montecchio Maggiore e Trissino, con protagonisti due giovani di 24 anni, entrambi di Valdagno. Tutto è cominciato in via Madonnetta di Montecchio Maggiore, dove una pattuglia della Polizia Locale dei Castelli ha tentato di fermare una Volkswagen Polo per un normale controllo. Alla guida del veicolo c’era un giovane senza patente, mai conseguita, accompagnato da un coetaneo.

Alla vista dell’alt, il conducente ha forzato il posto di blocco, innescando un inseguimento a tutta velocità. A supporto è intervenuta una pattuglia del Nucleo Radiomobile dei Carabinieri della Compagnia di Valdagno, in zona per servizi di prevenzione.

Durante la fuga, i due hanno adottato una condotta di guida pericolosa, effettuando manovre azzardate e tentativi di speronamento nei confronti delle auto delle forze dell’ordine, fortunatamente senza provocare feriti o danni. L’inseguimento si è concluso in una strada rurale di Trissino, dove i militari e gli agenti sono riusciti a bloccare il veicolo.

I due sono stati condotti in caserma a Valdagno e arrestati per resistenza a pubblico ufficiale. Dopo le formalità di rito, sono stati posti agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida davanti al giudice del Tribunale di Vicenza, dove saranno giudicati con rito direttissimo.