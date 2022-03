Incidente tra Chiampo e Arso: due feriti, traffico in tilt (IN AGGIORNAMENTO)

Incidente questa mattina tra Chiampo e Arso, dove due macchine sarebbero rimaste coinvolte in un impatto. I due veicoli sarebbero distrutti. Ancora non ci sono informazioni su eventuali feriti, ma sul posto in questo momento non ci sarebbero ambulanze. Ci sono due feriti. Uno portato all’Ospedale San Bortolo di Vicenza e uno ad Arzignano.

Il traffico tra Chiampo e Arso, lungo la provinciale, è però in tilt.

In aggiornamento.