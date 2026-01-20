Incidente mortale a Vicenza, ciclista perde la vita dopo l’impatto con un mezzo pesante

Mattinata drammatica oggi, martedì 20 gennaio, lungo viale Fiume a Vicenza, nei pressi della rotatoria che collega la zona di Saviabona. Un uomo di 62 anni è morto dopo essere stato coinvolto in un grave incidente stradale mentre si trovava in sella alla propria bicicletta.

Secondo una prima ricostruzione, il ciclista sarebbe stato urtato da un autoarticolato impegnato in una manovra lungo l’arteria. L’impatto è stato particolarmente violento e le condizioni dell’uomo sono apparse subito critiche.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del Suem, che hanno tentato a lungo le manovre di rianimazione. Purtroppo, a causa delle gravi lesioni riportate, per il 62enne non c’è stato nulla da fare e il decesso è stato constatato sul luogo dell’incidente.

Sono in corso gli accertamenti per chiarire l’esatta dinamica dei fatti.