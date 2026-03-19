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19 Marzo 2026 - 17.45

Incidente a Bolzano Vicentino sulla Postumia: ferito grave trasportato a Vicenza (video)

REDAZIONE
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Un grave incidente stradale ha coinvolto oggi tre veicoli sulla strada Postumia SS53, nel comune di Bolzano Vicentino, poco dopo le 15.

Un uomo di 60 anni è rimasto ferito in modo serio ed è stato trasportato in codice rosso all’ICU di Vicenza. Altri due conducenti coinvolti hanno riportato ferite lievi e hanno rifiutato il trasporto in ospedale.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco con un’autopompa e cinque operatori per mettere in sicurezza i mezzi coinvolti. La Polizia Locale del consorzio Nord Est vicentino ha eseguito i rilievi e gestito la viabilità, mentre i soccorritori del SUEM 118 hanno preso in cura i feriti.

Le cause dell’incidente sono attualmente in fase di accertamento. Non sono stati segnalati ulteriori dettagli sulle dinamiche dello scontro.

L’incidente ha causato rallentamenti sulla strada Postumia e la situazione è stata riportata sotto controllo dopo l’intervento dei soccorsi.

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