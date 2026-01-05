CRONACAVICENZA e PROVINCIA
Incendio in una taverna a Isola Vicentina, intervento dei vigili del fuoco

Fiamme nel tardo pomeriggio di ieri, domenica 4 gennaio 2026, in un’abitazione di Isola Vicentina. L’incendio è divampato intorno alle 17 in via Scamozzi e ha interessato la taverna, situata al piano interrato di una casa privata.

Sul posto sono intervenute più squadre dei Vigili del fuoco, giunte dalla sede centrale di Vicenza e dal distaccamento di Thiene, con l’impiego di autobotti e autopompe serbatoio. L’intervento tempestivo ha permesso di spegnere rapidamente le fiamme e di impedire che il rogo si propagasse agli altri ambienti dell’abitazione.

Gli occupanti, accortisi in tempo del fumo, sono riusciti a uscire autonomamente dalla casa senza riportare ferite o intossicazioni. Le operazioni si sono concluse con la messa in sicurezza dell’area e la verifica dei locali danneggiati dal fumo.

Le cause dell’incendio sono in fase di accertamento. Sul luogo dell’intervento erano presenti anche i carabinieri e il vicesindaco di Isola Vicentina.

