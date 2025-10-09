Incendio d’auto in piena notte a Schio

SCHIO – Nella notte tra l’8 e il 9 ottobre 2025 un’autovettura è andata a fuoco a Schio, in via Villa Beltrame. L’allarme è scattato intorno alle 4 del mattino. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco del distaccamento di Schio con cinque operatori, un’autopompa serbatoio e un’autobotte.

L’auto, alimentata a benzina, si trovava parcheggiata sotto un portico in legno adiacente a un’abitazione. Le squadre dei pompieri hanno spento le fiamme e messo in sicurezza l’area, evitando che l’incendio si propagasse alla struttura. Le operazioni sono durate circa un’ora e mezza.