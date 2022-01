Incassi al cinema: in vetta “Il lupo e il leone” che scalza “Spider-Man”

Una favola ispirata a una storia vera ambientata in un’isola remota del Canada.

Il lupo e il leone di Gilles De Maistre, già regista di “Mia e il leone bianco”, balza in testa alla classifica Cinetel di questa settimana incassando 591mila euro in 4 giorni e con una media di 1.237 euro su 478 schermi.

Sbalza al secondo posto con un calo del 18% ma ancora con la media più alta (1435 su 291 sale) c’è Spider-Man: No Way Home. Il film di Warner Bros ha incassato 417mila euro per un totale di 23 milioni 181mila in sei settimane. Scivola terzo Una Famiglia vincente – King Richard, il biopic sulla storia delle campionesse di tennis, le sorelle Venus e Serena Williams, con la regia di Reinaldo Marcus Green e con Will Smith nei panni del papà Richard Williams: l’incasso è di 312mila euro per un totale di 814mila in due settimane. Slittano di un posizione al quarto posto Scream, saga di GhostFace al quinto sequel, il primo senza lo scomparso Wes Craven, con Neve Campbell, David Arquette, Courteney Cox e Marley Shelton (240mila euro nel week end e 693mila in totale) e al quinto Me contro te – Il film – Persi nel tempo dei due giovanissimi youtuber Sofì (Sofia Scalia) e Luì (Luigi Calagna) (201mila euro nel fine settimana e 2 milioni 942mila nel complesso). Sale di un gradino in sesta piazza America Latina, thriller diretto da Damiano D’Innocenzo, Fabio D’Innocenzo, con Elio Germano e Astrid Casali mentre scende settimo Matrix Resurrections. Sempre un biopic, sulla vita di Celine Dion, è l’altro esordiente entrato nella top ten all’ottava posizione: Aline di e con Valerie Lemercier e con Sylvain Marcel ha incassato 139mila euro. Chiudono la top ten al nono e al decimo posto Belli ciao del duo comico Pio e Amedeo e il nuovo capitolo di “King’s Man – Le origini”. Gli incassi totali, poco più di 3 milioni, mostrano ancora una flessione del 6% sulla scorsa settimana e del 71.40% sullo stesso periodo del 2019.