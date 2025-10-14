Incassi cinema, ancora in vetta “Una battaglia dopo l’altra”

eonardo DiCaprio protagonista di Una battaglia dopo l’altra di Paul Thomas Anderson rimane in vetta al box office italiano guadagnando quasi 759mila euro (in calo del 29% rispetto al precedente fine settimana) con una media di 1.713 euro in 443 sale.

Il risultato complessivo è di quasi 3 milioni 754mila euro in 20 giorni.

Parte dalla seconda piazza il nuovo capitolo della famosa saga sci-fi Tron – Ares diretta da Joachim R›nning con poco più di 660mila euro e una media di 1.579 euro su 418 schermi.Il terzo capitolo del franchise del Tron originale arriva dopo una lunga gestazione cominciata più di 10 anni fa, del cast dei precedenti capitoli sopravvive soltanto Jeff Bridges mentre l’ultimo arrivato – Jared Leto – si fa carico del ruolo di protagonista.

Tron: Legacy, nel 2010, era partito con oltre 2 milioni 631mila euro superando nel finale i 6 milioni.

Al terzo posto esordisce l’atteso Tre ciotole, il film di Isabelle Coixet tratto dall’ultimo romanzo di Michela Murgia e già applaudito al festival di Toronto. La pellicola con Alba Rohrwacher ed Elio Germano ha incassato quasi 629 mila euro con una media di 1.299 euro in 484 cinema. Grazie alle anteprime l’incasso complessivo è di 635mila euro. ANSA