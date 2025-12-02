In Altopiano sbarca il Gospel americano

Dal 27 dicembre 2025 al 5 gennaio 2026 Roana e le sue frazioni (Altopiano dei Sette Comuni, ospitano la nona edizione del Bintar Gospel Festival, rassegna che porta sull’Altopiano dei Sette Comuni cori e artisti dagli Stati Uniti tra chiese, teatri e piazze. Il festival, promosso dal Comune di Roana, è il primo festival di gospel americano di montagna e propone il gospel così come viene cantato nelle comunità afroamericane degli Stati Uniti.Il cartellone 2025/2026 prevede sei appuntamenti, in gran parte a ingresso libero fino a esaurimento posti, che mettono in dialogo le atmosfere invernali dell’Altopiano con tradizione, soul e contaminazioni contemporanee: Real Gospel New Orleans (27 dicembre, Roana, chiesa), Nathan Mitchell & The Voices of Inspiration (28 dicembre, Cesuna, Teatro Palladio, con prenotazione obbligatoria), God’s Angels – Soul of Gospel Revue guidato da KNAGUI (30 dicembre, Canove, Palazzetto), Cedric Shannon Rives (3 gennaio, Camporovere, chiesa), Rusty Brass Band (4 gennaio, Treschè Conca, piazza) e The Women of God (5 gennaio, Mezzaselva, chiesa).

Nato nel 2013 dalle affinità riscontrate, nel corso di Hoga Zait – Il Festival Cimbro, tra la comunità cimbra e la comunità creola del Delta del Mississippi, il Bintar Gospel Festival affonda le proprie radici in un dialogo tra culture e memorie collettive.

Da quelle contaminazioni culturali e da quegli scambi spontanei e calorosi è maturata la convinzione che l’Altopiano potesse diventare la casa ideale per un festival dedicato alla tradizione gospel più autentica. La montagna, con la sua spiritualità semplice e profonda, è apparsa come il luogo perfetto per ospitare un genere musicale nato dalla forza, dalle memorie e dalla resilienza di un altro popolo.