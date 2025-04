Il presidente Nardin a Roma incontra il ministro Urso: “Tutelare il nostro comparto produttivo”

“L’imposizione dei dazi da parte degli Stati Uniti sta mettendo sotto pressione i mercati e l’intera economia globale. In questo contesto è fondamentale mantenere sangue freddo ed equilibrio nelle decisioni: isterismi e polemiche di natura ideologica non solo risultano inutili, ma finiscono per alimentare un clima di incertezza dannoso per tutti”. Queste le parole che il presidente della Provincia di Vicenza Andrea Nardin ha condiviso questa mattina con il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, nel corso di un incontro a Palazzo Piacentini a Roma, sede del Mimit, alla presenza dell’onorevole vicentino Silvio Giovine.



“L’export vicentino verso gli Stati Uniti rappresenta una quota importante dell’economia locale – ha precisato Nardin – pensiamo al settore agroalimentare, a quello orafo e, più in generale, alla manifattura, che pagherebbero a caro prezzo l’introduzione di dazi, con ripercussioni negative sull’intera economia nazionale. Al di là e oltre i dazi, anche l’incertezza e il precario equilibrio geopolitico mondiale rischiano di minare la salute delle nostre imprese. Bene che il Governo italiano sia in prima linea per disinnescare quella ‘guerra commerciale’ che dobbiamo assolutamente evitare. Per questo è necessario fare fronte comune con l’Europa e facilitare il dialogo con l’America”.



Nel corso dell’incontro, il ministro Urso ha evidenziato al presidente Nardin come l’obiettivo resti quello di una condizione di zero-dazi-zero tra UE e USA, verso un’intesa di libero scambio euro-atlantica, magari estesa al Mercosur, che darebbe vita al più grande spazio commerciale e tecnologico del mondo. Serve al contempo un intervento in sede europea per rilanciare la competitività dell’industria del Continente, con risorse ad hoc, uno shock di sburocratizzazione e la sospensione delle regole del Green Deal che hanno soffocato le imprese UE, in particolare quella dell’auto. Urso ha infine sottolineato come la missione odierna a Washington della presidente del Consiglio dei ministri, Giorgia Meloni, potrà favorire il dialogo tra la Commissione europea e l’Amministrazione americana.



L’onorevole Giovine ha infine sottolineato: “La duplice sfida posta dalla presidente Meloni riguarda infatti da un lato il negoziato per l’azzeramento reciproco dei dazi sui prodotti industriali esistenti, secondo la formula ‘zero per zero’, e dall’altro la strategia per stimolare la domanda interna, anche attraverso una rimodulazione del PNRR a favore delle imprese, orientando così le risorse per mettere gli attori economici nelle condizioni di essere più competitivi”.