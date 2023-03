“Il mondo ha bisogno delle donne” – La campagna di raccolta fondi di Despar

DESPAR: CON L’INIZIATIVA DI CHARITY “IL MONDO HA BISOGNO DELLE DONNE”

IN VENETO RACCOLTI 53.686,70 EURO PER SOSTENERE I PROGETTI DI RICERCA SULL’ENDOMETRIOSI DELLA ISSA SCHOOL DELL’OSPEDALE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA

Consegnato oggi al centro di ricerca veronese, alla presenza dell’Assessore Regionale Elena Donazzan, l’assegno frutto delle oltre 81 mila donazioni effettuate dai clienti nei punti vendita della regione

Verona, 10 marzo 2023 – È stato consegnato oggi nelle mani del Professor Marcello Ceccaroni, Direttore del reparto di Ginecologia e Ostetricia dell’IRCSS Ospedale Sacro Cuore Don Calabria di Negrar di Valpolicella, l’assegno da 53.686,70 euro raccolti attraverso “Il mondo ha bisogno delle donne”, l’iniziativa di charity promossa da Aspiag Service, concessionaria del marchio Despar per il Triveneto, l’Emilia-Romagna e la Lombardia, che quest’anno sosterrà realtà e associazioni impegnate nella tutela della salute e del benessere delle donne.

Nei punti vendita Despar, Eurospar e Interspar del Veneto la raccolta fondi, che si è svolta dal 20 febbraio all’8 marzo, ha visto una grande partecipazione da parte dei clienti dell’insegna dell’abete che, al momento del pagamento della spesa, hanno scelto di arrotondare lo scontrino per 81.848 volte, donando così direttamente in cassa una cifra complessiva di 53.686,70 euro.

In particolare, i fondi raccolti in Veneto sono stati destinati alla ISSA School (International School of Surgical Anatomy), associazione no profit nata dall’idea del Professor Marcello Ceccaroni insieme ai medici del Reparto di Ginecologia e Ostetricia (Dipartimento per la Tutela della Salute e della Qualità di Vita della Donna) dell’IRCSS Ospedale Sacro Cuore Don Calabria di Negrar di Valpolicella (VR), che rappresenta uno dei centri di riferimento più importanti a livello internazionale per la ricerca e la cura dell’endometriosi.

Alla consegna dell’assegno, oltre al Professor Marcello Ceccaroni e a Giovanni Taliana, Direttore Regionale Aspiag Service per il Veneto, era presente anche Elena Donazzan, Assessore Regionale a Istruzione, Formazione, Lavoro e Pari Opportunità del Veneto, a testimonianza della centralità che la ISSA School, destinataria dei fondi raccolti, riveste nei progetti di ricerca e cura sull’endometriosi.

Marcello Ceccaroni, Direttore del reparto di Ginecologia e Ostetricia dell’IRCSS Ospedale Sacro Cuore Don Calabria di Negrar di Valpolicella, ha affermato: “Sono molto grato a Despar che, per il secondo anno consecutivo, ha scelto di destinare alla ISSA School, l’associazione no-profit che ho l’onore di dirigere, i fondi raccolti attraverso questa iniziativa di charity che rappresenta non soltanto un modo per aiutare concretamente la ricerca, ma anche per contribuire a sensibilizzare e far conoscere una malattia come l’endometriosi che colpisce una donna su dieci e che incide fortemente sulla qualità della vita delle pazienti che ne soffrono. L’endometriosi non ha tuttavia solo un impatto sulla singola donna ma anche un forte risvolto sociale, condizionandone l’attività lavorativa, la sfera relazionale e la vita di coppia.

Presso il Reparto di Ginecologia ed Ostetrica di Negrar, considerato Centro di riferimento per la diagnosi ed il trattamento dell’endometriosi profonda, afferiscono ogni anno da tutta Italia e dall’estero circa 15.000 pazienti; di queste la maggior parte viene inserita in un percorso integrato di diagnosi e successivo trattamento medico mentre solamente casi selezionati (circa 1.500) vengono trattati chirurgicamente. La paziente viene quindi presa in carico e seguita nel tempo per poter essere accompagnata al meglio nel suo percorso di cura di questa patologia cronica. La cultura della prevenzione, la formazione e l’informazione sono tre caposaldi che guidano l’azione della nostra associazione che da 13 anni sostiene progetti benefici, formativi ed educativi per pazienti e giovani medici. I fondi raccolti sono un aiuto fondamentale per avviare ulteriori studi e progetti di ricerca, che si aggiungono a quelli già in atto, e saranno inoltre finalizzati a supportare lo stanziamento di nuove borse di studio che consentiranno a giovani medici in formazione di poter lavorare presso la nostra struttura acquisendo competenze e capacità specifiche per il trattamento dell’endometriosi. La presenza dell’Assessore Regionale Elena Donazzan, che voglio ringraziare, è inoltre un’ulteriore testimonianza di come fare sistema sia fondamentale per supportare la ricerca scientifica, contribuendo a diffonderne le conoscenze e coinvolgendo in modo diretto e coordinato i diversi attori di un territorio.”.

Giovanni Taliana, Direttore Regionale Aspiag Service per il Veneto, ha commentato: “Anche quest’anno “Il mondo ha bisogno delle donne”, iniziativa giunta alla nona edizione, ha dimostrato la grande sensibilità e generosità dei nostri clienti che hanno donato una somma importante, oltre che dei nostri collaboratori grazie ai quali questa raccolta fondi ha potuto crescere e continuare negli anni con sempre maggiore successo. Questa iniziativa di charity è una delle attività più sentite dal mondo Despar che abbiamo attivato in tutte le regioni in cui siamo presenti e che testimonia come la nostra azienda, dove quasi il 70% dei collaboratori è donna, sia in prima linea sui temi che riguardano l’universo femminile. Il filo conduttore che unisce le associazioni destinatarie dei fondi in questa edizione è la tutela della salute e del benessere delle donne. Per questo abbiamo scelto di destinare i fondi raccolti a un’eccellenza della nostra regione impegnata nella ricerca e cura dell’endometriosi, come la ISSA School, dando continuità a un progetto di collaborazione con questa realtà già avviato lo scorso anno, che la presenza dell’Assessore Regionale insieme a noi oggi ci incoraggia a rendere sempre più un progetto di sistema. Promuovere iniziative come questa è dunque il nostro modo di dare concretezza alla nostra mission di attore sociale vicino ai bisogni delle persone e dei territori che ci ospitano”.

Elena Donazzan, Assessore all’Istruzione, Formazione, Lavoro e Pari Opportunità della Regione Veneto, ha commentato: “Il tema è molto delicato e non conosciuto. Il fatto che un’azienda privata che ha una diffusione ampia soprattutto nel mondo femminile decida di sostenere questa battaglia è certamente un buon segno di responsabilità sociale. Unire la missione di una maggiore conoscenza e consapevolezza alla diffusione massima attraverso la rete dei propri supermercati dice anche di una capacità di innovare la propria carta dei valori. Despar diventa un buon esempio di aiuto anche alla sanità pubblica nell’arrivare laddove è più difficile ovvero tra le donne soprattutto giovani e a volte non consapevoli dell’attenzione verso i segnali da interpretare.”.