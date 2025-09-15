Il Giro della Rua, una giornata di festa per tutta la città nel segno della tradizione

Un migliaio di persone hanno sfilato sabato in centro storico per Il Giro della Rua tra musica, canti, racconti popolari che hanno fatto sorridere il pubblico accorso per partecipare alla festa che ricorda una delle tradizioni della città di Vicenza.

Il corteo ha preso il via da piazza dei Carmini in corso Fogazzaro con la scenografica esibizione degli sbandieratori dell’Associazione le Contrade del Palio di Camisano, seguiti dai tamburini e dai figuranti in costume.

C’erano poi il sindaco Giacomo Possamai, l’assessore Matteo Tosetto con la Bandiera di Vicenza, alcuni assessori e consiglieri.

Si sono uniti al corteo il vescovo Giuliano Brugnotto, alcuni sindaci della provincia ed altre autorità.



La Ruetta, del peso di 400 chilogrammi, di proprietà di Ipab Vicenza sorretta e trasportata in corteo dagli atleti della A.P.D. Umberto I di Vicenza, era preceduta dall’ordine dei notai. Della congregazione dei notai, infatti, la Rua divenne il simbolo nel 1441.Dopo la Ruetta hanno sfilato gli attori di Stivalaccio Teatro e di B.e.P.o.p. che hanno intrattenuto il pubblico con performance itineranti e con novelle medievali in occasione di tre soste lungo il percorso.



Adulti e bambini si sono avvicinati con curiosità e stupore ai protagonisti dei racconti dai costumi di scena colorati, dai volti truccati, che con tamburelli e strumenti a corda hanno dato vita a momenti coinvolgenti di teatro di strada.

Si sono susseguiti bersaglieri, marinai, paracadutisti, le associazioni di categoria e ordini professionali (Apindustria, Confartigianato, ordine di architetti, avvocati, commercialisti ed esperti contabili, consulenti del lavoro, collegio dei periti industriali), e poi Uil, Cisl, Unpli Pro loco vicentine, Proloco Sandrigo con la mascotte Stocky, le confraternite baccalà e della quaglia.Si sono susseguiti poi tutti i consigli di quartiere seguiti dalle associazioni che hanno sede in ognuno di essi in una sfilata rappresentativa di quanto il volontariato sia un punto di forza della vita della città.



In piazza dei Signori, dalla Loggia del Capitaniato, di fronte al pubblico e a tutti componenti del corteo il sindaco Giacomo Possamai ha detto: «Abbiamo voluto riportare in vita la tradizione della Rua perché crediamo sia importante proporre in città momenti di condivisione e di comunità che attraversano le epoche. Associazioni, ordini, categorie, tantissime realtà della città oggi hanno trascorso del tempo insieme facendo rivivere un senso di appartenenza che occasioni come questa contribuiscono a rafforzare. Con le tradizioni si costruisce il futuro: oggi ho visto famiglie adulti bambini che hanno voluto vedere sfilare la Rua e partecipare ad una festa che ci permette di conoscere un pezzo del nostro passato. Viviamo in una città ricca di storia, forgiata da Andrea Palladio ma dobbiamo ricordarci che è necessario andare avanti insieme».



Il sindaco ha poi invitato tutti alla prossima edizione della Rua che viene riproposta a cadenza biennale. È dal 2010 infatti che la città ha iniziato a rivivere il Giro della Rua. La festa è stata inserita nel Registro regionale delle feste storiche e si ripete ogni due anni L’ultima edizione si è svolta nel 2019, successivamente interrotta per la pandemia e il cambio di amministrazione; l’evento riprende oggi dopo sei anni.



Dopo la chiusura della Parata dei Buffoni di Stivalaccio Teatro e di B.e.P.o.p. con la danza finale in piazza dei Signori, la Ruetta ha preso posto in Loggia del Capitaniato dove potrà essere ammirata per tutta la giornata di domenica 14 settembre. In uno striscione affisso in loggia si potrà ripercorrere la storia del macchinario originale andato distrutto dopo l’ultimo giro del 1928 a causa bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale.Il pomeriggio di festa si è chiuso tra una leggera pioggia che non ha però impedito lo svolgimento degli ultimi spettacoli trasferiti nel loggiato inferiore della Basilica, al coperto.“Rapa rules show”, con Marco Raparoli, “Tra le scatole” con Giulio Lanzafame, “Attenti a quei due” della Compagnia La Fabiola hanno intrattenuto il pubblico mentre era in corso la sfilata, in piazza dei Signori (a cura della Fondazione Teatro Comunale).





Tutti i partecipanti divisi per quartiere

Quartiere 1Alliance Francaise VicenzaMovimento per la Difesa del Cittadino consumatoreAssociazione Mousike Teatro armonico apsAssociazione Culturale PandoraAssociazione Curare a CasaComitato Piazza CastelloComitato genitori Scuola MaffeiPro Loco Centro StoricoScuola Campanaria di San MarcoCircolo d’ArgentoAssociazione “Pro Senectute”Unione Mutilati per Servizio – Sezione di VicenzaCSV (con le associazioni: UICI Unione Italiana Cechi e Ipovedenti – FIDAS Vicenza – AVIS Comunale Vicenza – AVO Vicenza – Sintesi APS – Dialog APS – Amici di Annecy – Fondazione Brunello – AVMAD – Centro di Aiuto alla Vita – CNGEI – ODV Sorridiamoci – Alberi Felici – APS Serba Sloga – Associazione Donatori di Sangue Cav. Pietro Trevisan – Comitato Andos Ovest Vicentino – Associazione “Curare a Casa” – Gruppo Famiglia Con Amore Senza Frontiere – Associazione Solare ODV)

Quartiere 2Società Alpinisti VicentiniMoica VicenzaPallamano Scuola VicenzaCAI Club Alpinistico Italiano sezione di Vicenza APSCircolo della spadaAssociazione Serba SLOGAAssociazione DegooCenacolo Poeti VicentiniClub I SempreverdiClub Toastmasters Vicenza

Quartiere 3AIDO VICENZA 3 SAN PIO XASTER TRE cooperativaASTER 3 APSAssociazione Ares apsAssociazione Paradiso dei due mondiAssociazione culturale NZUKO NDI-IGBOAssociazione NZUKO Ndi-Anambra VicenzaComunità Edo NigeriaAssociazione RELIGIOSA CULTURALE SRILANKAAssociazione Pakistan “Fazan E Brelli”GRUPPO PENSIONATI “LA RONDINE”Parrocchia S. Pio XGruppo Alpini G. Reolon S. Pio XHurricanes VicenzaFidas San Pio XA.Ma.R.V.ANPICome un incantesimo

Quartiere 4Gruppo Alpini CampedelloAssociazione Fanti CampedelloASD Riviera Berica

Quartiere 5APS Associazione Genitori ICS – Insieme con le scuoleC.N.G.E.I. sezione di VicenzaGruppo sportivo non vedentiVicenza ginnastica asdASD POLISPORTIVA DISABILI VICENZAAnteas Orti Urbani APSRangers Rugby Vicenza

Quartiere 6Circolo NOI San Lazzaro APSASD Budo Shin Judo JuJitsuUnione Italiana Ciechi ed Ipovedenti OnlusIstituto Comprensivo Vicenza 9IPAB minoriCARITAS

Quartiere 7Centro di Aiuto alla VitaCircolo NOI Santa BertillaIstituto Comprensivo Vicenza 10 con Orchestra Giovanile VicentinaVita Nuova Santa BertillaCentro AstalliComitato dei CappucciniComitato Villaggio del Sole con Senior VenetoCittadini del Quartiere 7Calcio Sociale VicenzaAIDO Vicenza Sesta Circoscrizione

Quartiere 8Dottor clownA.p.d. lotta pesi Umberto I 1975Gruppo Alpini Polegge LaghettoAssociazione Noi San Leopoldo di PoleggeGymnica Vicentina

Quartiere 9Pro Loco PostumiaAssociazione Culturale Grazia Deledda APSCoro Amici della MontagnaCircolo CuccaroloGruppo Alpini Anconetta

Quartiere 10ASD Amatori SettecàFIDAS BertesinaScherma Storica VenetoGruppo Scout Vicenza 8Gruppo Alpini Periz Settecà, Bertesina e BertesinellaASC Comitato provinciale di Vicenza