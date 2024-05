Il Distretto Veneto della Pelle si racconta: due incontri ad Arzignano

Due appuntamenti gratuiti con l’obiettivo di avviare un dialogo trasparente e costruttivo nel settore della Concia, aperti a imprenditori, manager e addetti, a giovani e a coloro che vogliono contribuire a condividere punti di vista diversi e generare idee per uno sviluppo green del settore e aumentarne l’attrattività per le giovani generazioni.

La consapevolezza dei principali stereotipi e pregiudizi permetterà alle aziende di agire in modo strategico sia dal punto di vista comunicativo sia progettuale, per rendere più attrattivo il settore e rilanciare l’interesse di chi si approccia al mondo del lavoro.

30 maggio 2024, presso SICIT Group S.p.A. Via del Lavoro, 114 – Arzignano (VI)

La “messa a fuoco” del settore Concia: dai bias alle opportunità____

12 giugno 2024, presso la Galleria d’Arte ATIPOGRAFIA S.R.L. Piazza Campo Marzio, 26 – Arzignano (VI)

Cambiare prospettiva per nuove inquadrature del settore Concia

Con aperitivo di networking a fine workshop

Interverranno:

Massimo Neresini – Amministratore delegato SICIT Group

Carlo Presotto – Direttore artistico di La Piccionaia di Vicenza, docente di Teatro d’Impresa all’Università Ca’ Foscari e di metodologie teatrali per l’educazione all’istituto Universitario Salesiano IUSVE

Fabio Bonaldo – Formatore e Consulente di Direzione in tematiche sulla Gestione delle Risorse Umane e Processi di sviluppo delle soft skills. Docente a contratto presso l’Università di Padova in insegnamenti di metodologie di formazione degli adulti.

Dalma Timar – Videomaker e documentarista, con una esperienza specifica nella narrazione dei progetti sociali e culturali. Formazione nelle scienze della comunicazione in Ungheria, opera dal 2019 in Italia, nello specifico nel Veneto, ed ha al suo attivo diverse produzioni in ambito internazionale. (Europa, Sudamerica, Medio ed estremo Oriente)



SCOPRI IL PROGRAMMA COMPLETO E ISCRIVITI – CLICCA QUI