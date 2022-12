I prezzi di benzina e diesel oggi in Italia

Benzina, diesel, gpl, metano: oggi si fermano i ribassi sui listini dei prezzi consigliati dei carburanti alla pompa, mentre sui mercati petroliferi internazionali le quotazioni dei prodotti raffinati tornano a salire con forza. Lo segnala Staffetta Quotidiana che ricorda come ieri le quotazioni dei prodotti raffinati in Mediterraneo hanno chiuso con la benzina a 546 euro per mille litri (+13), diesel a 719 euro per mille litri (+16). Le medie dei prezzi dell’Osservatorio prezzi del ministero dello Sviluppo economico vedono la benzina self service a 1,647 euro/litro (invariato, compagnie 1,646, pompe bianche 1,647), diesel a 1,712 euro/litro (-2, compagnie 1,712, pompe bianche 1,714). Benzina servito a 1,792 euro/litro (-2, compagnie 1,834, pompe bianche 1,711) diesel a 1,758 euro/litro (-2, compagnie 1,900, pompe bianche 1,776). Gpl servito a 0,768 euro/litro (+1, compagnie 0,777, pompe bianche 0,757), metano servito a 2,435 euro/kg (-22, compagnie 2,423, pompe bianche 2,444), Gnl 2,204 euro/kg (-30, compagnie 2,259 euro/kg, pompe bianche 2,164 euro/kg).