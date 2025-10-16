I film e le serie TV più attesi dell’autunno e dell’inverno 2025 in Italia



JustWatch svela la classifica dei titoli che il pubblico non vede l’ora di guardare in streaming

Berlino, ottobre 2025 – L’autunno è appena iniziato e, a poche settimane dalla conclusione del Festival di Venezia e degli Emmys, la corsa verso gli Oscar è già partita. Tra nuove uscite in sala, film presentati ai festival e produzioni pronte a debuttare direttamente in streaming, gli spettatori italiani si preparano a vivere mesi ricchi di emozioni sul divano di casa. JustWatch, la più grande guida al mondo di contenuti in streaming, ha pubblicato la classifica dei film e delle serie TV più attese per la stagione autunno/inverno 2025.

Nell’autunno e nell’inverno 2025 lo streaming italiano accoglierà titoli che spaziano dal gotico all’animazione, passando per thriller politici e drammi psicologici, con storie intense, visionarie e avvincenti.

Film più attesi

Posizione Titolo del film Piattaforma in Italia Data di uscita 1 Bugonia Netflix 15 novembre 2025 2 The Ugly Stepsister Amazon Prime Video 22 novembre 2025 3 È colpa nostra? Disney+ 8 dicembre 2025 4 Frankenstein Sky Cinema 29 ottobre 2025 5 After the Hunt – Dopo la caccia Prime Video 5 dicembre 2025 6 The Smashing Machine Netflix 12 dicembre 2025 7 A House of Dynamite Disney+ 20 novembre 2025 8 Regretting You – Tutto quello che non ti ho detto NowTV 28 novembre 2025 9 Zootropolis 2 Disney+ 1 dicembre 2025 10 Wake Up Dead Man – Knives Out Netflix 18 dicembre 2025

Al primo posto troviamo Bugonia di Yorgos Lanthimos, dark comedy surreale presentata all’ultimo Festival del Cinema di Venezia, con Emma Stone e Jesse Plemons. In seconda posizione, The Ugly Stepsister, fiaba moderna sul valore della bellezza e del coraggio. Al terzo posto È colpa nostra?, dramma sentimentale su una giovane coppia che affronta eventi inattesi.

Tra il quarto e il settimo posto troviamo quattro film presentati a Venezia: Frankenstein di Guillermo del Toro, After the Hunt – Dopo la caccia di Luca Guadagnino, The Smashing Machine di Benny Safdie e A House of Dynamite di Kathryn Bigelow. Chiudono la top ten: Regretting You – Tutto quello che non ti ho detto, Zootropolis 2 e Wake Up Dead Man – Knives Out.

Serie TV più attese

Posizione Titolo della serie TV Piattaforma in Italia Data di uscita 1 Stranger Things (S5) Netflix 27 novembre 2025 2 Il Mostro Disney+ 22 ottobre 2025 3 Hazbin Hotel (S2) Prime Video 29 ottobre 2025 4 Welcome to Derry Netflix 27 ottobre 2025 5 The Witcher (S4) Netflix 30 ottobre 2025 6 Mayor of Kingstown (S4) Paramount+ 26 ottobre 2025 7 Suits: L.A. Netflix 3 ottobre 2025 8 The Diplomat (S3) Disney+ 16 ottobre 2025 9 Task Sky Atlantic 12 ottobre 2025 10 Splinter Cell: Deathwatch Prime Video 14 ottobre 2025

In vetta la quinta stagione di Stranger Things, attesa conclusione della saga dei fratelli Duffer, seguita da Il Mostro di Stefano Sollima, che racconta il caso del Mostro di Firenze. Terza posizione per Hazbin Hotel (S2), che torna con humour tagliente, musical e temi maturi. Seguono Welcome to Derry, The Witcher (S4), Mayor of Kingstown (S4), Suits: L.A., The Diplomat (S3), Task e Splinter Cell: Deathwatch.

Le classifiche di JustWatch si basano sull’analisi delle interazioni di oltre 45 milioni di utenti nel mondo, aggiornate quotidianamente su 140 siti locali e più di 4.500 piattaforme di streaming. La graduatoria dei titoli più attesi considera trailer visti, aggiunte alle watchlist e pagine dedicate ai titoli, con l’arco temporale analizzato dal 1° agosto al 14 settembre 2025 per le uscite tra il 1° ottobre e il 21 dicembre.

JustWatch è la più grande guida al mondo di contenuti in streaming, consultata da oltre 60 milioni di utenti al mese in 140 Paesi, con uffici a Berlino, New York, Parigi, Monaco di Baviera e Londra.