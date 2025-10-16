CINEMA - SERIE TV
I film e le serie TV più attesi dell’autunno e dell’inverno 2025 in Italia

JustWatch svela la classifica dei titoli che il pubblico non vede l’ora di guardare in streaming

Berlino, ottobre 2025 – L’autunno è appena iniziato e, a poche settimane dalla conclusione del Festival di Venezia e degli Emmys, la corsa verso gli Oscar è già partita. Tra nuove uscite in sala, film presentati ai festival e produzioni pronte a debuttare direttamente in streaming, gli spettatori italiani si preparano a vivere mesi ricchi di emozioni sul divano di casa. JustWatch, la più grande guida al mondo di contenuti in streaming, ha pubblicato la classifica dei film e delle serie TV più attese per la stagione autunno/inverno 2025.

Nell’autunno e nell’inverno 2025 lo streaming italiano accoglierà titoli che spaziano dal gotico all’animazione, passando per thriller politici e drammi psicologici, con storie intense, visionarie e avvincenti.

Film più attesi

PosizioneTitolo del filmPiattaforma in ItaliaData di uscita
1BugoniaNetflix15 novembre 2025
2The Ugly StepsisterAmazon Prime Video22 novembre 2025
3È colpa nostra?Disney+8 dicembre 2025
4FrankensteinSky Cinema29 ottobre 2025
5After the Hunt – Dopo la cacciaPrime Video5 dicembre 2025
6The Smashing MachineNetflix12 dicembre 2025
7A House of DynamiteDisney+20 novembre 2025
8Regretting You – Tutto quello che non ti ho dettoNowTV28 novembre 2025
9Zootropolis 2Disney+1 dicembre 2025
10Wake Up Dead Man – Knives OutNetflix18 dicembre 2025

Al primo posto troviamo Bugonia di Yorgos Lanthimos, dark comedy surreale presentata all’ultimo Festival del Cinema di Venezia, con Emma Stone e Jesse Plemons. In seconda posizione, The Ugly Stepsister, fiaba moderna sul valore della bellezza e del coraggio. Al terzo posto È colpa nostra?, dramma sentimentale su una giovane coppia che affronta eventi inattesi.

Tra il quarto e il settimo posto troviamo quattro film presentati a Venezia: Frankenstein di Guillermo del Toro, After the Hunt – Dopo la caccia di Luca Guadagnino, The Smashing Machine di Benny Safdie e A House of Dynamite di Kathryn Bigelow. Chiudono la top ten: Regretting You – Tutto quello che non ti ho detto, Zootropolis 2 e Wake Up Dead Man – Knives Out.

Serie TV più attese

PosizioneTitolo della serie TVPiattaforma in ItaliaData di uscita
1Stranger Things (S5)Netflix27 novembre 2025
2Il MostroDisney+22 ottobre 2025
3Hazbin Hotel (S2)Prime Video29 ottobre 2025
4Welcome to DerryNetflix27 ottobre 2025
5The Witcher (S4)Netflix30 ottobre 2025
6Mayor of Kingstown (S4)Paramount+26 ottobre 2025
7Suits: L.A.Netflix3 ottobre 2025
8The Diplomat (S3)Disney+16 ottobre 2025
9TaskSky Atlantic12 ottobre 2025
10Splinter Cell: DeathwatchPrime Video14 ottobre 2025

In vetta la quinta stagione di Stranger Things, attesa conclusione della saga dei fratelli Duffer, seguita da Il Mostro di Stefano Sollima, che racconta il caso del Mostro di Firenze. Terza posizione per Hazbin Hotel (S2), che torna con humour tagliente, musical e temi maturi. Seguono Welcome to Derry, The Witcher (S4), Mayor of Kingstown (S4), Suits: L.A., The Diplomat (S3), Task e Splinter Cell: Deathwatch.

Le classifiche di JustWatch si basano sull’analisi delle interazioni di oltre 45 milioni di utenti nel mondo, aggiornate quotidianamente su 140 siti locali e più di 4.500 piattaforme di streaming. La graduatoria dei titoli più attesi considera trailer visti, aggiunte alle watchlist e pagine dedicate ai titoli, con l’arco temporale analizzato dal 1° agosto al 14 settembre 2025 per le uscite tra il 1° ottobre e il 21 dicembre.

JustWatch è la più grande guida al mondo di contenuti in streaming, consultata da oltre 60 milioni di utenti al mese in 140 Paesi, con uffici a Berlino, New York, Parigi, Monaco di Baviera e Londra.

